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«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали договор о совместной работе в 5G

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, в которых отмечается острый дефицит спектра. Рассматривается в том числе возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей», — рассказал гендиректор компании «Мегафон» Геворк Вермишян. По его словам, во время пилотных проектов оператор и его партнеры изучили возможности сети и сформулировали рекомендации по использованию частотного спектра.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

«Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400–3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплементарные», — отметил Вермишян.

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