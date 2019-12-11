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«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС планируют СП по частотам для 5G

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия по работе развития и оптимального использования сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

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Стороны получат равные доли в СП, говорится в сообщении компаний в среду, 11 декабря, пишет «РИА Новости». В случае создания СП будет, в частности, исследовать электромагнитную совместимость, проводить мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России.

«При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором», — отметили компании.

СП будет расчищать частотный ресурс, достаточный для создания участниками собственных сетей 5G. Операторы смогут на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр. Реализация соглашения и создание СП потребуют одобрения регуляторов.

В ноябре сообщалось, что «Мегафон» ведет переговоры о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Несмотря на то что пока в РФ операторам не удавалось продать свои башни, места на них могут оказаться более востребованными по мере развития 5G, считают эксперты.

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