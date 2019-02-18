Классная работа: подключение школ к интернету обойдется в 40 млрд

40 тыс. российских школ планируют подключить к высокоскоростному интернету — стоимость программы, по предварительным оценкам, составит 40 млрд рублей. Об этом на встрече в Кремле сообщил Владимиру Путину руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский. Цифровые технологии сегодня внедряются в самые разные государственные структуры, подчеркнул он. Уже к 2021​ году основной объем работы с документами в стране будет осуществляться в электронной форме, заверил российского лидера глава телекоммуникационной компании.

​«Ростелеком» уже обсуждает с правительством программу подключения школ к​ высокоскоростному интернету, рассказал президенту Михаил Осеевский.

— Сколько это будет стоить? — поинтересовался глава государства.

— 40 тыс. школ мы готовы подключить за 40 млрд рублей с оплатой трафика до 2025 года, — ответил руководитель «Ростелекома». — Есть современные решения по электронному контенту, мы их обсуждаем с Мминистерством образования, но считаем, что всё-таки приоритет — подключение школ. Очень важно дать возможность ребятам в удалённых поселках и получить доступ к современным решениям и иметь возможность общаться с учителями.

Для полноценной реализации этой программы необходимо четкое понимание масштабов проводимой в стране цифровой модернизации, пояснила «Известиям» член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина. По ее словам, на выполнение данной задачи из федерального бюджета выделяется более 77 млрд рублей, при этом для 40 регионов предусмотрены дополнительные субсидии в размере 1,8 млрд.

— 69% педагогов, опрошенных «Общероссийским народным фронтом» и фондом «Национальные ресурсы образования» в 2018 году, считают скорость интернета в их школах недостаточной для решения образовательных задач, — рассказала она. — Учителя отмечают, что интернет есть только в кабинетах информатики, да и тот «недостаточно быстрый». Жалуются на перебои и даже рассказывают, что сами раздают беспроводное соединение с личных телефонов. Такого рода проблемы отмечаются не только в Ростовской, Вологодской областях и республике Башкортостан, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ростелеком» продолжает осуществлять программу развития доступа к интернету по всей стране, заверил президента Михаил Осеевский. По его словам, только в прошлом году за счет инвестиционной программы компании к Сети было подключено более 1 млн новых квартир и частных домов. Реализовано и поручение президента об прокладке подводного кабеля на Курильские острова.

— Уже сегодня жители трёх островов — Итурупа, Кунашира и Шикотана — имеют возможность получать те же самые услуги, сервисы, как на Сахалине, и, что важно, по тем же самым тарифам. Сейчас активно работаем на этих островах, планируем завершить подключение и жилищной сферы, и социальных учреждений, и бизнеса в I квартале. Это, конечно, очень важно для людей, находящихся так далеко от центра, — доложил руководитель «Ростелекома».

Завершена программа подключения к сети 9 тыс. медучреждений по стране. В скором времени цифровые технологии внедрят и в 3 тыс. отделений прокуратуры. По оценке Михаила Осеевского, к 2021 году основной объем работы, включая хранение и передачу документов, будет проводиться в цифровой форме.

— Темпы ввода различных информационных, коммуникационных систем государством позитивные, — отметил в беседе с «Известиями» член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электротехнических компаний Сергей Плуготаренко. — Помимо прокуратуры, можно отметить успешный в этой сфере опыт ФНС, которая мощно автоматизировала всё, что касается отчетности работы с физическими и юридическими лицами, бизнесом, создала личные кабинеты, входы в систему по отслеживанию всей финансовой деятельности. Это высший пилотаж в области автоматизации и коммуникации.

​Важная часть работы «Ростелекома» — обеспечение кибербезопасности. В круглосуточном режиме в этой сфере действуют несколько центров, так как имеется большой спрос на такие услуги со стороны государства и бизнеса, рассказал Михаил Осеевский. По его словам, функцию подготовки специалистов по кибербезопасности должны в значительной степени взять на себя крупнейшие российские компании. При этом важно, чтобы студенты второго-третьего курса уже имели возможность использовать свои знания и совмещать работу с обучением в вузе, уточнил глава «Ростелекома».