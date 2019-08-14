Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G

Полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязью проекте концепции развития этой технологии. С документом ознакомились «Известия». Буквально на прошлой неделе была представлена другая версия концепции. В ней ключевым назывался «экзотический» диапазон 4,4–4,99 ГГц, которого недостаточно для покрытия сетями пятого поколения крупных городов. Участники рынка предупреждали: без 3,4–3,8 ГГц развитие новых технологий в России замедлится, а наши пользователи могут остаться без 5G-смартфонов. В итоге позиция Минкомсвязи изменилась — но нынешняя версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов.

Частотная перестановка

Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной гармонизации –– 3,4–3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с чиновниками профильных ведомств, а также собеседники, близкие к нескольким участвующим в работе этой группы компаниям. Рассылку подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. В течение двух недель документ планируется доработать и внести в правительственную комиссию по цифровому развитию, рассказал он. Представитель Минкомсвязи и другие собеседники «Известий» отмечают, что положения концепции, касающиеся частот для 5G, были скорректированы. В последней версии усилены положения про важность диапазона 3,4–3,8 ГГц, говорит представитель ведомства.

Этот диапазон является ключевым и первоочередным для развития сетей 5G в Европе, также его использование планируется в Китае, Корее, Японии, США, Индии и других странах, отмечают авторы концепции.

Учитывая важность 3,4–3,8 ГГц, а также принимая во внимание сжатые сроки мероприятий по цифровизации российской экономики, процедуры, связанные с расчисткой частот, надо начинать незамедлительно, отмечается в новой редакции документа.

Как пояснили «Известиям» в Минобороны, решение о распределении частот принимает не ведомство, а Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Источник в министерстве отметил, что Минобороны уже разъяснило комиссии свою позицию, которая и была принята. В России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими, объяснил собеседник «Известий». Поэтому ведомство предложило компаниям заниматься развитием сетей в более высоких диапазонах, утверждает он.

Без 3,4–3,8 ГГц построение полноценных 5G-сетей невозможно, во всяком случае в ближайшей перспективе, объясняли ранее участники рынка. Без них нельзя покрыть связью пятого поколения большие города, наладить такие сервисы, как управление беспилотным транспортом, телемедицину и пр. Тем не менее в предыдущей версии концепции Минкомсвязь называла 4,4–4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.

5G_2 Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Но связистов эти частоты не устраивают –– оборудования, которое поддерживает его, на рынке пока нет, говорили они. Поэтому этот вариант концепции подвергся критике со стороны операторов, рассказали «Известиям» два источника, близких к участникам рабочей группы. Возможно, поэтому проект, представленный бизнесу в прошлую среду, уже к пятнице был переработан, полагает один из них. Диапазон 4,4–4,99 ГГц упоминается и в новой версии концепции — но его использование предусматривается лишь в краткосрочной перспективе.

Участникам рабочей группы действительно разослана доработанная концепция, которая будет рассмотрена на ближайшем заседании. После этого будет определена консолидированная позиция бизнеса, сообщил «Известиям» директор по направлению «Информационная инфраструктура» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.

Не сдающийся диапазон

В диапазоне 4,4–4,99 ГГц не развертывается ни одной коммерческой сети 5G и не планируется к выпуску терминальное оборудование , отмечает представитель «Мегафона». По его словам, предоставление диапазона 4 ГГц для операторов в Китае и Японии также не меняет ситуации, ведь им национальные регуляторы уже выделили полосы 3,4–3,8 ГГц, на которых и происходят коммерческие запуски. До тех пор, пока операторы Китая и Японии не освоят полосы частот 3,4–3,8 ГГц, они не приступят к использованию диапазона 4 ГГц, полагает представитель «Мегафона». А это значит, что в ближайшие два-три года оборудование не появится, уверен он.

Переработанная часть концепции чуть лучше предыдущей –– она признаёт 3,4–3,8 ГГц самым перспективным диапазоном для 5G, отмечает источник, близкий к одному из операторов. Несмотря на переработку, концепция по-прежнему прямо не говорит о необходимости использования этого диапазона в России, сетует он. Близкий к другой компании связи источник считает прогрессом то, что важность частот 3,4–3,8 ГГц отражена в концепции.

Основной посыл концепции, касающийся частот, изменился — теперь приоритетными признаны 3,4–3,8 ГГц, отмечает руководитель проектов компании «Спектру менеджмент» Вадим Поскакухин. Но необходимо привести в соответствие с этой установкой и другие части концепции. Также логично было бы четко прописать, что 3,4–3,8 ГГц должны использоваться в первую очередь для покрытия крупных городов уже на первых этапах развития 5G. А 4,4–4,99 ГГц можно применять как вспомогательный диапазон для покрытия относительно малонаселенных территорий через пять-семь лет, по мере готовности оборудования, добавил эксперт.

3,4–3,8 ГГц –– самый перспективный диапазон для выполнения целей, предусмотренных программой развития цифровой экономики, считает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

При отсутствии частот 3,4–3,8 ГГц даже тщательно проработанная и согласованная участниками рынка концепция будет малоэффективна, считает представитель Tele2.

— Если мы действительно хотим увидеть коммерческий запуск сетей 5G в России, необходимо провести конверсию этих частот и открыть диапазон операторам, — полагает он.

Представитель МТС отказался от комментариев.

Весь мир признает «золотым» диапазоном для 5G 3,4–3,8 ГГц, все остальные диапазоны рассматриваются как вспомогательные, сказал «Известиям» представитель «Ростелекома». Он надеется на положительное решение вопроса с выделением 3,4–3,8 ГГц. Есть способы высвободить частоты, утверждает он. Если в России не будет использоваться такой диапазон, это как минимум приведет к задержке и удорожанию строительства сетей пятого поколения, предупреждает представитель оператора.

Пока чиновники и связисты спорят о путях развития 5G, уходит время, а значит, откладывается массовое внедрение в России сетей пятого поколения, намеченное на начало следующего десятилетия, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пока нет ни утвержденного сценария развития 5G, ни понимания, на каком оборудовании (отечественном или зарубежном) они должны работать, ни собственно частот. Такая ситуация может привести к тому, что в развитии новой технологии Россия будет отставать от Европы и передовых азиатских стран на годы, предупреждает эксперт.