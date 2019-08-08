Сеть 5G заработала на Тверской улице в Москве

Первая в России пилотная зона 5G заработала на Тверской улице в Москве от Кремля до Садового кольца. Сеть нового поколения запустили компании Tele2 и Ericsson.

«Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе», — сообщает пресс-служба Tele2.

Отмечается, что сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт.

В июле «Известия» писали, что госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг».