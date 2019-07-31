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Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг».

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Он занял диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Об этом «Известиям» рассказали представители оператора и Минкомсвязи. Интернет-провайдер получил частоты наряду с федеральными и региональными сотовыми компаниями, сообщил «Известиям» источник, знакомый с членами комиссии.

Как следует из материалов ГКРЧ (есть у «Известий»), «ЭР-Телеком» планирует протестировать 5G более чем в 50 опытных зонах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске, Калининграде, Московской и Ленинградской областях и других.

Тестирование может начаться после соблюдения необходимых административных процедур — вероятно, осенью этого года, считает источник, знакомый с практикой распределения радиочастот. Представить результаты участники должны до сентября 2020 года.

Опрошенные «Известиями» эксперты и представитель самого «ЭР-Телекома» отмечают, что возможности стать полноценным 5G-оператором у провайдера нет. Желание стать инфраструктурным «оператором для операторов» вступает в конфликт с планами крупнейшего конкурента — «Ростелекома».

Подробнее — в материале «Известий»:

5G на проводе: сети пятого поколения протестирует новый игрок

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