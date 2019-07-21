Эксперты рассказали о перспективах развития 5G в Европе и РФ

Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, и, в частности, в России, не раньше чем через 10 лет.

Более медленные в сравнении с внедрением 4G темпы реализации технологий пятого поколения обусловлены дороговизной строительства 5G-сетей, а также отсутствием приложений и сервисов, способных полностью задействовать потенциал смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Отмечается, что затратность внедрения 5G обусловлена также и тем, что станции сетей пятого поколения должны быть расположены плотнее, чем активно развивающиеся в настоящий момент станции 4G LTE.

Основными сторонами, заинтересованными в 5G, являются бизнес и госсектор, поскольку более высокая скорость передачи данных нужна для систем «умного» дома, управления беспилотным транспортом и прочей логистикой.

На массовом рынке теоретически сети 5G могут найти применение в онлайн-играх и видеосервисах, поддерживающих ролики высокого разрешения.

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