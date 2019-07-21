Прямой эфир

Эксперты рассказали о перспективах развития 5G в Европе и РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, и, в частности, в России, не раньше чем через 10 лет.

Связи небесные: в РФ может появиться доступный спутниковый интернет
Британский провайдер OneWeb пытается закрепиться в нашей стране

Более медленные в сравнении с внедрением 4G темпы реализации технологий пятого поколения обусловлены дороговизной строительства 5G-сетей, а также отсутствием приложений и сервисов, способных полностью задействовать потенциал смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Отмечается, что затратность внедрения 5G обусловлена также и тем, что станции сетей пятого поколения должны быть расположены плотнее, чем активно развивающиеся в настоящий момент станции 4G LTE.

Основными сторонами, заинтересованными в 5G, являются бизнес и госсектор, поскольку более высокая скорость передачи данных нужна для систем «умного» дома, управления беспилотным транспортом и прочей логистикой.

На массовом рынке теоретически сети 5G могут найти применение в онлайн-играх и видеосервисах, поддерживающих ролики высокого разрешения.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 22 июля 2019 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Huawei полностью покрыла первое европейское государство сетью 5G
В Москве появятся четыре площадки сети 5G
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017