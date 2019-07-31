5G на проводе: сети пятого поколения протестирует новый игрок

На формирующийся российский рынок 5G выходит новый игрок. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг». Правда, шансы превратиться в заметного участника сотового рынка у него невелики, считают эксперты. А желание стать инфраструктурным «оператором для операторов» вступает в конфликт с планами крупнейшего конкурента — «Ростелекома». Он уже предоставляет мощности сотовым компаниям и отстаивает идею создания единого для всех участников сетевого 5G-оператора.

Непрофильный игрок

На прошлой неделе ГКРЧ выделила «ЭР-Телекому» диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Об этом «Известиям» рассказали представители оператора и Минкомсвязи. Интернет-провайдер получил эти частоты наряду с федеральными и региональными сотовыми компаниями, рассказал «Известиям» источник, знакомый с членами комиссии. Как следует из материалов ГКРЧ (есть у «Известий»), «ЭР-Телеком» планирует протестировать 5G более чем в 50 опытных зонах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске, Калининграде, Московской и Ленинградской областях и т.д. Тестирование может начаться после соблюдения необходимых административных процедур — вероятно, осенью этого года, считает источник, знакомый с практикой распределения радиочастот. Представить результаты участники должны до сентября 2020 года.

По планам правительства 5G-сети начнут появляться в крупных российских городах в начале следующего десятилетия.

При этом и опрошенные «Известиями» эксперты, и представитель самого «ЭР-Телекома» отмечают: возможности и желания стать полноценным 5G-оператором у провайдера нет. Инфраструктура для 5G будет строиться не с нуля — сотовые компании начнут постепенно дополнять его фрагментами уже действующие сети предыдущих поколений, объясняет старший аналитик по телекоммуникациям «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Построить 5G c нуля — слишком дорогостоящий и длительный проект — тем более оптимальные для развертывания частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц пока не доступны для операторов, напоминает он.

«ЭР-Телеком» не претендует на обслуживание конечных абонентов 5G — ему нужно протестировать частоты для создания инфраструктурного «оператора для операторов», объяснил представитель компании. Сотовые компании смогут подключать свои базовые станции к ее оптико-волоконной сети и таким образом экономить на строительстве инфраструктуры, объясняет он. Принять «чужое» оборудование в своей инфраструктуре «ЭР-Телеком» готов, как только у сотовых компаний появится в этом сформировавшаяся потребность, утверждает его представитель.

Инфраструктура, которую готова предоставлять компания, позволит достичь более плотного покрытия и высокой скорости 5G там, где операторы сами не могут или не хотят подключать оборудование к оптическим линиям связи, рассказал «Известиям» сотрудник одной из консалтинговых фирм.

Если частоты для 5G в России будут распределяться пообъектно (а такие предложения звучали), «ЭР-Телеком» может стать нишевым игроком в корпоративном сегменте сотового рынка, рассуждает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Например, покрывать 5G бизнес-центры и предприятия, где уже есть его фиксированная связь, полагает он. В целом на сотовом рынке такое предложение погоды не сделает, уверен эксперт.

Автор цитаты Сейчас «ЭР-Телеком» — второй по числу абонентов (после «Ростелекома») провайдер проводного интернета и третий — по числу пользователей платного телевидения (после «Триколор ТВ» и «Ростелекома»), свидетельствует отчет Telecom Daily. Компания развивает сети публичного Wi-Fi в Москве и регионах, у нее есть частоты для фиксированного беспроводного доступа — но сотовой связью до сих пор не занималась. «ЭР-Телеком» контролирует «Пермская финансово-производственная группа» Андрея Кузяева.

Главный конкурент «ЭР-Телекома» на отечественном рынке проводного интернета — «Ростелеком» — уже давно оказывает услуги сотовым операторам, к началу 2019 года к его сети было подключено более 28 тыс. базовых станций, рассказывает представитель компании . Это — одно из самых быстрорастущих направлений: за год выручка от услуг «оператор для оператора» (О2О) выросла вдвое, рассказывает он. В этом году компания начала предоставлять сервис, позволяющий с помощью специально построенной инфраструктуры доставлять сотовый сигнал операторов в отдаленные населенные пункты, где есть оптические сети «Ростелекома», рассказывает собеседник «Известий».

Спорная инфраструктура

Эксперты приводят три основных сценария развития инфраструктуры 5G в России: каждый оператор строит сети самостоятельно, компании совместно используют часть сетевого оборудования и, наконец, создается единый инфраструктурный оператор, на сети которого работают все заинтересованные структуры. Как посчитала в прошлом году PwC, если четыре крупнейшие российские сотовые компании будут строить сети по отдельности, их общие расходы составят 550–610 млрд рублей. При совместном использовании части оборудования и пассивной инфраструктуры (например, антенных вышек) эти затраты снизятся до 400–445 млрд рублей. А создание единого оператора, сетью которого будут пользоваться все остальные участники рынка, обойдется в 330–365 млрд рублей.

О поддержке третьего сценария с единым инфраструктурным оператором неоднократно заявляла Минкомсвязь. Свою позицию ее представители объясняли тем, что на всех работающих в России сотовых операторов частот может не хватить.

«Ростелеком» — сторонник консорциума или инфраструктурного оператора для развития сетей 5G, отмечает его представитель. Это особенно актуально из-за дефицита радиочастотного ресурса в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц. В феврале этого года «Ростелеком» и «Мегафон» создали совместное предприятие по консолидации, расчистке и конверсии радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения 5G. Другие операторы тоже могут присоединиться к СП, отмечает представитель «Ростелекома».

5g Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Tele2 поддерживает модель, при которой 5G-услуги будут оказываться на сети единого инфраструктурного оператора, отмечает его представитель. Это позволит построить полноценную сеть на всей территории РФ и обеспечить операторам недискриминационный доступ к инфраструктуре, считает он. По его мнению, такой путь поможет компаниям оптимизировать расходы на внедрение нового стандарта связи.

Конкурентное развитие 5G — единственный способ предоставить качественные сервисы по доступным ценам в кратчайшие сроки , считает представитель МТС Алексей Меркутов. МТС поддерживает идею создания консорциума операторов на период конверсии и расчистки спектра только в диапазоне 3,5 ГГц без образования юрлица, подчеркивает он. По его мнению, в остальных диапазонах операторам предпочтительней работать самостоятельно в условиях конкуренции, практикуя при необходимости различные форматы сотрудничества.

Самый выгодный и логичный вариант — кооперация нескольких игроков, полагает представитель «Мегафона».

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.