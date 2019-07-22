Поколение без смены: сети 5G не станут массовыми еще десять лет

Массовой технологией сотовой связи в Европе и, в частности, в России, 5G станет не ранее чем через 10 лет. К такому мнению пришли аналитики Deloitte, «Известия» ознакомились с прогнозом компании. Распространяться 5G будет значительно медленнее, чем ее предшественница, –– связь четвертого поколения LTE, считают эксперты. У этого есть экономические причины: строить 5G-сети дорого, а сервисы и приложения, ради которых стоило бы приобретать смартфон пятого поколения, операторы и разработчики ПО пока не придумали. Поэтому LTE останется доминирующей технологией мобильного доступа в сеть по меньшей мере до середины следующего десятилетия.

5G подождет

К 2025 году в Европе основным инструментом мобильного интернет-доступа по-прежнему будут сети LTE, строительство которых началось еще в начале этого десятилетия. Об этом говорится в прогнозе развития европейского сотового рынка, подготовленного Deloitte.

В России, как и в европейских странах, 5G будут развиваться медленнее, чем сети LTE, полагает партнер Deloitte Антон Шульга. Строительство сетей пятого поколения будет очень затратным, если вести его в масштабах, в которых сейчас появляется 4G, объясняет он. Базовые станции 5G должны быть расположены в разы плотнее (самих станций значительно больше). Им всем необходимо иметь оптоволоконное подключение к транспортной сети –– только так можно обеспечить хорошее качество услуги. При этом парк телефонов с поддержкой 5G будет расти постепенно. Именно поэтому сети будут, скорее всего, появляться фрагментарно –– в местах, где спрос на пятое поколение и количество абонентов является достаточным для окупаемости инвестиций. А LTE тем временем будет оставаться доминирующей технологией на большинстве рынков, прогнозирует Антон Шульга.

Даже в случае запуска 5G в ближайшие годы его полноценное распространение займет не менее 10 лет, считает Deloitte. В первую очередь технология интересна бизнесу и госсектору: 5G будет востребована для систем типа «умный» город, для управления беспилотным транспортом, логистическими проектами и прочего, прогнозируют аналитики.

При этом 5G станет конкурировать как с существующими сотовыми сетями предыдущих поколений, так и со специально создаваемыми узкополосными сетями для доступа в интернет вещей (например, использующими технологию LP-WAN), полагает Антон Шульга.

Россия не то что не отстанет от Европы в развитии сетей пятого поколения, но может оказаться в авангарде их внедрения –– возможно, в крупных городах 5G появятся уже в следующем году, уверен руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Сотовые операторы быстро и качественно покрыли страну 4G, цены на мобильный интернет в России одни из самых низких в мире –– со следующим поколением может произойти то же самое, отмечает эксперт. По его мнению, в распоряжении российских операторов может оказаться лучшее 5G-оборудование, а у абонентов –– лучшие 5G-телефоны.

–– В отличие от Запада мы дружим с КНР, а большая часть патентов и ноу-хау, связанных с 5G, принадлежит сейчас китайским компаниям, –– объясняет эксперт.

По закону эволюции

Основной проблемой распространения 5G на массовом рынке Deloitte считает отсутствие сервисов и приложений, которые непременно требовали бы значительно больших, чем дает LTE, скоростей доступа. Теоретически такими приложениями могли бы быть онлайн-игры и видео высокого разрешения, отмечают аналитики. Но какого-то специального сервиса, killing application (прорывное приложение) для 5G пока не создано, признает Антон Шульга.

По его словам, появление LTE и массовое распространение мобильных версий социальных сетей и мессенджеров в России и в мире совпало –– в середине 2010-х годов это способствовало спросу на 4G-смартфоны и услуги операторов LTE. Но сейчас таких совпадений не просматривается, отмечает Антон Шульга. Со временем, с удешевлением абонентского оборудования, ростом загрузки существующих сетей 4G, способов использования 5G будет всё больше, уточняет он.

–– Пока Европа идет с небольшим опережением в плане внедрения сети пятого поколения, так как в некоторых странах вопрос частот уже решается или решен. Отставание в нашей стране будет во многом определяться скоростью, с которой государство сможет помочь операторам решить частотный вопрос для освоения пятого поколения сотовой связи, рассуждает Антон Шульга.

Операторы всего мира, даже в тех странах, где уже состоялись первые коммерческие запуски 5G, сейчас находятся в поиске решений и продуктов для его монетизации, сказала представитель «Вымпелкома» («Билайн») Анна Айбашева. Однако массовость и скорость распространения технологии именно в России зависит не только от нахождения тех самых killing applications, но и от решения вопросов с частотами для 5G, заключает она. Для России в условиях их дефицита и бурно растущего потребления мобильного интернета 5G может помочь в разгрузке операторских сетей.

Главным препятствием для развития сети пятого поколения в нашей стране остается нерешенность вопроса с частотным диапазоном, отмечает и представитель Tele2 Ольга Галушина. Однако после устранения всех препятствий развертывание 5G может происходить более быстрыми темпами, чем строительство LTE, в том числе благодаря использованию существующей инфраструктуры, прогнозирует она. В любом случае основными «пользователями» этих сетей будут машины, а не обычные абоненты, считают в компании.

C технологический точки зрения сеть 5G будет эволюционным продолжением 4G, инвестиции в них также будут поэтапными, отметил представитель МТС Алексей Меркутов. Компания не просчитывала возможные вложения в 5G, но можно ожидать, что они будут сопоставимы с инвестициями в развертывание 4G, заключил представитель МТС.

По мнению Сергея Половникова, наличие или отсутствие killing applications никак не повлияет на темпы развития 5G-сетей в России. Технологическое превосходство наши связисты всегда считали своим конкурентным преимуществом, отмечает он. 5G быстро найдет пользователей и варианты применения –– сейчас огромные средства вкладываются в цифровизацию российских городов, формирование цифровой среды. А без 5G она будет неполноценной, отмечает эксперт.

Представитель Минкомсвязи на запрос «Известий» о том, как быстро 5G станет достоянием массового рынка в России, ответил, что оценивать коммерческую перспективность сети рано. Возможно, когда покрытие 5G появится, быстро возникнет и выбор гаджетов, сервисов, приложений и новых платформ, предположил он.

На прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники. Также он сообщил, что в течение двух-трех недель будет создана межведомственная рабочая группа, которая изучит вопрос о том, где 5G может работать на наиболее привлекательных с точки зрения операторов частотах 3,4–3,8 ГГц. По программе «Цифровая экономика» к 2024 году сетью пятого поколения должны быть покрыты города с населением от 1 млн человек.