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Разволновались: плату за радиочастоты предлагают сделать налогом

В Минкомсвязи и Роскомнадзоре не видят необходимости в инициированной Счётной палатой рокировке
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот могут передать от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С таким предложением к правительству обратится Счетная палата (СП), следует из ее бюллетеня («Известия» ознакомились с документом). По мнению контрольного органа, это улучшит администрирование платежа. В Роскомнадзоре не увидели проблем с собираемостью и не согласились с тем, что платеж имеет налоговый характер. Часть экспертов считает, что передавать сбор от профильного ведомства рискованно, поскольку это может привести к растворению средств в бюджете. Другие специалисты инициативу СП поддержали — они считают, что ФНС сможет лучше проконтролировать прозрачность распределения радиочастот между игроками.

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Битва ведомств

В СП посчитали целесообразным закрепить обязательный сбор за использование радиочастот в Налоговом кодексе, следует из бюллетеня палаты. По мнению аудиторов, это должно будет повысить качество администрирования платежа. Дело в том, что далеко не все ответственно подходят к его перечислению: за 2015–2018 годы 99% пользователей хотя бы один раз задерживали перевод денег за частоты в бюджет. В среднем за квартал просрочку платежа до 30 дней допускают 3,5 тыс. компаний — 22,6% от их общей численности, сообщили в СП.

В РКН на просьбу «Известий» прокомментировать заявления СП сообщили, что администрирование сбора ведется на должном уровне. По итогам 2018 года в бюджет поступило 25 млрд рублей, что на 0,26% выше официального прогноза. В 2017 году было внесено почти 20 млрд, что на 1% опередило план, напомнили в надзорном органе. Кроме этого, в службе не согласились с тем, что платеж за радиочастоты носит ярко выраженный налоговый характер.

— СП считает плату за спектр частот налоговым сбором. Вместе с тем одна из его основных функций — построение сети связи в России за счет стимулирования к переходу на передовые технологии. Это достигается посредством коэффициентов расчета платежа: пониженных — для перспективных технологий, повышенных — для устаревших, — заявили в РКН.

В палате парировали: плата за использование радиочастотного спектра обладает признаками сбора, предусмотренными ст. 8 НК: взимается на периодической основе, в обязательном порядке и за конкретные права и возможности, полученные от государства.

В целом платеж за радиочастоты — фактически квазиналог, поэтому его закрепление в НК выглядит логичным, считают в палате. Аудиторы напомнили, что ранее было решено передать ФНС пять других неналоговых сборов со схожими признаками: экологический, утилизационный, туристический, «Платон», а также обязательные отчисления операторов связи.

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Кроме этого, в СП подвергли сомнению актуальность ставок сбора и специальных вычетов и надбавок за технологичность, влияющих на его величину. Там сообщили, что за 2015–2018 годы ставки неоднократно пересматривались, а их индексация ни разу не проводилась. Из-за этого в указанный период бюджет недосчитался как минимум 5,4 млрд рублей. А в 2019–2022-м казна может недополучить 18,2 млрд.

За развертывание сети LTE-стандарта (4G) операторы платят сбор в 10 раз меньше, чем по основной ставке. Во-первых, с появлением 5G эта технология уже не выглядит столь прогрессивной, чтобы финансировать из бюджета ее развитие на прежнем уровне. Во-вторых, аудиторы усомнились в том, что операторы, получившие льготы, выполняют свои обязательства по строительству LTE-сети, так как контроль за этим ведется нерегулярно. В конечном счете субсидирование LTE нужно будет отменить в пользу 5G, предложили аудиторы. Впрочем, в СП уточнили, что утрата стандартом перспектив признается в Минкомсвязи, Минфине, Минэке и РКН.

В Роскомнадзоре ответили, что не устанавливают ставки — они рассчитываются в соответствии с документами правительства и Минкомсвязи. В министерстве «Известиям» заявили, что спорные ситуации по размерам платежей необходимо рассматривать в рамках отдельных комиссий, плата за спектр должна устанавливаться дифференцированно и при отнесении ее к налоговым платежам механизм потеряет свою гибкость. Кроме того, это приведет к значительному ужесточению контроля в случае несвоевременного внесения платы. А это может обернуться блокированием работы различных организаций, которые используют радиосвязь для обеспечения безопасности, в том числе скорой помощи и МЧС, добавили в Минкомсвязи.

В ФНС по поводу эффективности администрирования и ставок предложили обратиться в Минфин. Там посоветовали адресовать эти вопросы РКН. На просьбу прокомментировать целесообразность передачи сбора в ФНС в министерстве не ответили.

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Старые новые технологии

Любая дополнительная финансовая нагрузка на операторов снизит их инвестиционные возможности по развитию инфраструктуры сетей LTE и 5G и вынудит повышать стоимость услуг для абонентов, заявили «Известиям» в «Вымпелкоме» («Билайн»). А технология LTE еще далеко не исчерпала свой потенциал, добавили там.

Сети 4G и 5G неразрывно связаны, так как инфраструктура LTE является технологической «подложкой» для развертывания сетей пятого поколения, сказали в Tele2. Там отметили, что потенциал запуска сетей 5G в России пока не определен из-за недоступности частот 3500 МГц, поэтому пересматривать оценки 4G преждевременно. В МТС и «Мегафоне» на запрос «Известий» не ответили.

85–90% диапазона в России заняты оборонными структурами, пояснил гендиректор консалтинговой компании «Рустелеком» Юрий Брюквин. Конверсия из военного использования к гражданскому идет со сложностями. Полосы, по его словам, распределяются на непрозрачной основе — частоту получает тот оператор, которой представил более привлекательную программу развития. Передача полномочий более жесткой ФНС должна будет повысить контроль за отраслью.

Вряд ли передача администрирования платежей в ФНС приведет к тому, что радиочастоты будут расчищены для реализации новых проектов, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, есть риск, что средства просто растворятся в бюджете. Более того, ситуация, по его мнению, может усугубиться, так как телекоммуникации — не профильная для ФНС отрасль.

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