Замещение с перемещением: производители телеком-оборудования идут в РФ

Несмотря на санкции, немецкий производитель измерительного телеком-оборудования Viavi Solutions открывает в РФ сборочные мощности. В компании верят в окупаемость инвестиций на фоне перспектив роста зарождающегося рынка 5G. Эксперты считают открытие иностранного высокотехнологичного производства в России заметным шагом, в очередной раз доказывающим, что санкционный режим в отношении нашей страны себя изжил. Расширять свое присутствие в РФ планируют и другие зарубежные телекоммуникационные компании.

Санкции не страшны

До конца этого года немецкий производитель измерительного телеком-оборудования Viavi Solutions создаст в России инжиниринговый центр, а к концу 2020 года намерен локализовать производство в РФ, рассказал «Известиям» представитель компании. По его словам, инвестиции в этот проект могут составить около 100 млн рублей. Сейчас идет поиск производственной площадки, где Viavi будет собирать оборудование для тестирования, контроля и мониторинга работы сетей связи, в частности, 5G. Эта техника может отслеживать нагрузку, задержки передачи данных, сбои сети и пр.

Желание открыть производство в России представитель Viavi связывает с возможным усилением санкций, и, как следствие, потенциальными проблемами со ввозом в РФ готового иностранного оборудования. При этом Viavi хочет быть ближе к клиентам, среди которых МТС и «Ростелеком».

Российский рынок контрольно-измерительного оборудования Viavi оценивает примерно в $170 млн в год. При этом сегмент таких систем для связи относительно невелик –– $10–12 млн. Источник, знакомый с менеджерами нескольких IT-компаний, считает эту оценку слишком консервативной и говорит примерно о $30 млн.

Так или иначе, к середине 2020-х годов, по мере развития в России сотовой связи 5G, рынок может вырасти в разы: Viavi планирует занять на нем до 25%, говорит представитель компании. Дело в том, что для сетей пятого поколения требуется значительно больше контрольно-измерительного оборудования, чем для LTE –– задержки передачи данных и сбои для пользователей 5G (например, беспилотных автомобилей или летательных аппаратов) более критичны, чем для пользователей более ранних стандартов, объясняет он.

Государство поможет

Viavi рассчитывает не только на благоприятную конъюнктуру рынка, но и стремится воспользоваться выгодным регуляторным климатом: в РФ последовательно проводится политика импортозамещения, отмечает представитель компании. В частности, его поддержку подразумевает проект Минпромторга по содействию производству российского оборудования для сетей пятого поколения, отмечает он.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает открытие локализованного иностранного производства в России позитивным прецедентом для рынка. Это очередное доказательство того, что санкции США и ЕС в отношении нашей страны исчерпали себя, и в сфере бизнеса совершенно бессмысленны и неактуальны, говорит эксперт.

Выход в Россию может стать сигналом для других вендоров, не исключает эксперт. По его мнению, Viavi верно оценила взятый РФ курс на импортозамещение, предполагающий преференции производствам, созданным в нашей стране. Этот пример –– хороший стимул для российских производителей повышать качество продукции и снижать стоимость, ведь конкуренция всегда на пользу рынку, уверен Сергей Половников.

Наибольшее количество льгот и преференций могут получить зарубежные компании, локализующие производство на территории РФ посредством использования специального инвестконтракта (СПИК), объяснил «Известиям» представитель Минпромторга. СПИК предусматривает обширный комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки. Компаниям, занимающимся производством телекоммуникационного оборудования, следует учитывать, что Минпромторг реализует политику поэтапного снижения количества импортных комплектующих, добавляет он.

Производитель, локализующий производство на территории нашей страны, может рассчитывать на льготы в рамках «СПИК 2.0». В проект может войти юридическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, и не находящееся под контролем иностранного государства или иностранного юрлица. То есть доля владения самой немецкой Viavi Solutions в российском предприятии не должна быть больше 50%, говорит управляющий партнер компании «Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Помимо этого, юрлицо должно обладать правами на технологию и на конструкторскую программу, а также прочую техническую документацию –– технологии должны быть переданы для дальнейшего их применения на территории РФ, отмечает эксперт. Льготы могут выражаться в виде субсидий из бюджета –– это преимущественно транши, разбитые на несколько бюджетных периодов. Также, вероятно, по такому контракту можно будет рассчитывать на льготы по налогу на прибыль, объяснил Александр Пахомов.

Рисками проекта могут стать возможное усиление антироссийских санкций, что может усложнить локализацию в России производств, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, пока не решен вопрос о том, сколько операторов 5G будет работать в нашей стране и получат ли они необходимые частоты в диапазоне 3,3–3,8 ГГц, отмечает эксперт. Затягивание решения этих вопросов может негативно повлиять на темпы роста рынка, предупреждает Денис Кусков.

На связи с Россией

Усилением своего присутствия в России занимаются немало иностранных компаний. Так, Ericsson для развития технологий сетей пятого поколения в РФ открыл в мае этого года центр 5G инноваций в Москве, рассказал его представитель. В проект в 2019–2021 годах будет инвестирован 1 млрд рублей.

Американская компания Cisco, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, рассматривает возможности углубления локализации производства. Как сказал «Известиям» представитель компании, сейчас существенный процент поставляемой российским заказчикам продукции Cisco собирается в России.

–– Линейка локальной продукции включает маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа и IP-телефонию. Наличие производства в России позволяет поставлять продукцию по конкурентной цене и при этом быстрее, чем если импортировать ее из-за рубежа, –– отметил он.

В Huawei на вопрос о перспективах локализации в России «Известиям» сказали, что «компания изучает различные варианты развития бизнеса в странах своего присутствия –– если они окажутся экономически выгодными для компании, она будет готова рассмотреть такую возможность».