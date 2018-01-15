300 млрд на цифровизацию экономики РФ

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем «Ростелекома» Михаилом Осеевским. Глава компании рассказал о планах по содействию цифровизации экономики страны и сообщил, что приоритетным направлением работы корпорации сейчас является развитие доступа в интернет в районах массовой жилищной застройки. По его словам, в течение пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие цифровых технологий более 300 млрд рублей.

Начиная встречу, Владимир Путин уточнил, сколько работает в новой должности Михаил Осеевский. Глава «Ростелекома» пояснил, что он руководит компанией уже 10 месяцев.

— Видите, круглая дата, можно сказать, — улыбнулся глава государства. — Расскажите, пожалуйста, как вы вошли в курс дела, как, по вашему мнению, компания себя чувствует, как она развивается? И потом «Ростелеком» является одним из ключевых держателей ключевой инфраструктуры (прошу прощения за повторение одного и того же слова), но это дает возможность вам работать и по другому направлению — это программа «Цифровая экономика России», цифровизация. Известно, что вы уже предпринимаете необходимые шаги в этом направлении. Вот по порядку, пожалуйста.

Михаил Осеевский сообщил, что для содействия цифровизации экономики была скорректирована стратегия развития «Ростелекома», и перечислил ее основные направления. По его словам, компания намерена расширять инфраструктуру, строить сети связи, делать современные цифровые технологии более доступными для граждан и бизнеса, внедрять электронные методы работы в функционирование государства. Кроме того, планируется повышать информационную безопасность и создавать новые инструменты так называемого индустриального интернета, ориентированного на промышленность, нефтегазодобычу, энергетику и аграрный сектор.

— В целом во все эти направления в течение ближайших пяти лет планируем инвестировать более 300 млрд рублей собственных средств. Здесь действительно приоритетом является дальнейшее развитие инфраструктуры. Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа–Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь. Поэтому мы активно взаимодействуем с нашими международными партнерами, — доложил Михаил Осеевский.

Однако, как отметил глава компании, сейчас основной приоритет «Ростелекома» — развитие доступа в интернет в районах массовой жилищной застройки.

— Здесь мы во взаимодействии с крупнейшими региональными застройщиками, сегодня к моменту сдачи дома обеспечиваем уже доступ оптики в каждую квартиру. Более того, сегодня всё более и более востребованной становится реализация модели «умного» здания: это и система сбора информации как с внутриквартирных датчиков, так и с общедомовых; обеспечение видеонаблюдения на лестницах, на прилегающих территориях. Мне кажется, что со временем это станет вообще стандартом строительства, — отметил Михаил Осеевский. — Планируем ежегодно обеспечивать более 800 тыс. новых домохозяйств такой современной инфраструктурой.

Активно компания работает и на Дальнем Востоке. Так, уже в первом полугодии 2018-го начнется прокладка кабеля связи на Курильские острова.

В ходе беседы глава «Ростелекома» также подвел итоги работы компании за 2017 год. По его данным, выручка превысит 300 млрд рублей. Инвестиционная программа составила более 60 млрд. По прогнозам Осеевского, чистая прибыль составит 13–14 млрд рублей.

— У вас очень много партнеров в правительстве. Как у вас складываются отношения с соответствующими заинтересованными министерствами и ведомствами? — поинтересовался Владимир Путин.

Президент «Ростелекома» ответил, что его компания эффективно взаимодействует с министерствами связи, финансов, образования и здравоохранения.

— Помощь нужна какая-то? — уточнил глава государства.

Михаил Осеевский поблагодарил и заверил, что «Ростелеком» справляется с поставленными задачами.