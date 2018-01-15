Курилы подключат к высокоскоростному интернету в 2018 году

Компания «Ростелеком» завершит прокладку подводной линии связи на Курильские острова к началу 2019 года. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены», — сказал Осеевский. По его словам, к концу следующего года работы по прокладке кабеля будут полностью завершены, и Дальневосточный регион «будет обеспечен современной инфраструктурой».

Как ранее сообщал портал iz.ru, почти 100 сельских медучреждений Башкирии подключили к интернету в прошлом году.