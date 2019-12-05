Бизнес с пеленок: дети всё раньше мечтают обзавестись трудовой

Новосибирский мальчик, предложивший соседям выносить мусор за пять рублей, покорил соцсети. Предприимчивых детей, готовых работать по правилам взрослого мира, не единицы, но им приходится ждать до 14-летия, когда они получат законное право работать. Всё больше российских подростков стремятся обзавестись трудовой как можно раньше, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Только вот трудовой рынок не поспевает за детьми, в сознании которых произошел тектонический сдвиг. Подробнее читайте в нашем материале.

Бизнес с пеленок

«Вынесем ваш мусор всеволеш за 5 рубл. По скрипту надо платить 5 рубл. Только за один пакет мусора» — такое объявление появилось в подъезде новосибирской многоэтажки. Что имел в виду под «скриптом» ребенок — айтишный сленг или «постскриптум», история умалчивает (здесь и далее по тексту орфография авторов сохранена).

Предприимчивый ребенок стал героем городского паблика, а вот автор поста, заподозривший его в плане накопить на снюс, вызвал негодование комментаторов. «У меня сын с 10 лет стал велики чинить. Сначала ругала, что и так имеет больше окружающих: каждый день выдаю карманные деньги, — вступилась за юного предпринимателя жительница Новосибирска. — Ему просто самому приятно. Заработает рублей 200–300 и либо несет домой, либо идет младшему брату что-то покупать».

О1 Объявление о выносе мусора, написанное новосибирским мальчиком Фото: vk.com/Инцидент Новосибирск

«Привет мене 10 лет могу красиво отредактировать фотографии проще говоря сделать арт срочно»; «ищу работы 12 лет радовать листовки или расклеивать»; «могу ухаживать за домашними питомцами, принимала печенья и пирожные на заказ, зарплата (в день) — 100–200 руб.»; «Нужна работа срочна, хочу помочь своим родителям, могу убираться в доме или в квартире, раздавать листовки, готовить блины». Всё это объявления из группы «Работа для детей от 10 лет».

В открытую на них откликаются только те, кто хочет помочь безвозмездно или умиляется первым шагам будущих миллионеров. А так, конечно, взять на работу не достигшего 14 лет россиянина попросту незаконно. До этого дети могут работать только в кино, концертных организациях и театрах.

Расклейка на века

В июле 2017 года вступили в силу новые правила трудоустройства подростков. В Трудовом кодексе четко прописали продолжительность смены для 14–15-летних школьников, подрабатывающих в летние каникулы, — не дольше четырех часов. 15–16-летние могут задерживаться на час дольше, а работники от 16 до 18 лет — трудиться не больше семи часов.

Справка «Известий» До 16 лет подросткам нельзя соприкасаться в работе с деньгами, то есть занимать должность кассиров. Вплоть до совершеннолетия запрещено работать в опасных промышленных условиях, под землей, «на должностях, которые могут негативно воздействовать на моральное и психическое состояние», вахтовиками. Кроме того, они не могут отправляться в командировки, привлекаться к сверхурочным и ночным сменам, а также работать в праздничные и выходные. Есть еще один неприятный для работодателей нюанс — они не заключают договор о материальной ответственности. Даже если соискатель в 14 лет получил общее образование, ему всё равно нужно получить согласие родителей, прежде чем заключать трудовой договор. Помимо этого, требуются удостоверение личности, копия паспорта одного из родителей, справка из учебного заведения и справка о пройденном медосмотре. После 16 лет согласие родителей (или опеки) не нужно.

J2 Объявление о поиске работы девушки-подростка Фото: Яндекс. Услуги

По данным исследования портала HeadHunter, подростков чаще всего нанимают для расклейки объявлений, установки рекламных баннеров, работы в колл-центре, продвижения товаров в сети, а также в качестве курьеров. Зарплата — в диапазоне от 10 000 до 30 000 рублей. Из 1,5 тыс. проанализированных вакансий 32% касались найма рабочих, 17% пришлись на сферу IT и телеком, 16% — маркетинг, 12% — продажи, 8% — административный персонал, столько же — в сфере транспорта. 6% объявлений для подростков оказались в рубрике «Управление персоналом», по 3% касались авто, производства и инсталляций, остальное — в сферах туризма, ресторанного бизнеса, консультирования, искусства и медиа.

Портал начал размещать объявления с вакансиями для подростков от 14 лет в 2017 году. Это было связано в том числе и с тем, что работодатели всё больше обращают внимание на наличие конкретных навыков у соискателей, пояснили «Известиям» в компании.

— Работодатели, конечно, не очень часто ставят отметку, что готовы брать на работу сотрудников от 14 лет, — говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. — А вот сами подростки очень заинтересованы в работе. Даже на собственной практике взаимодействия с детьми мы наблюдаем, что уже где-то в 12 лет они начинают задумываться о собственном доходе.

До сих пор на рынке труда сохраняется разрыв, когда 25-летнего специалиста не хотят брать на работу из-за отсутствия опыта, а до 25 лет он попросту не проходит по возрастным ограничениям. Работа в подростковом возрасте в конечном счете это немного нивелирует, к тому же это отличная возможность начать осваивать какое-то направление еще в школе, отмечает Мария Игнатова.

О4 Фото: Depositphotos

Хантинг со школы

Статистики по трудоустройству подростков нет: большинство подработок, особенно во время каникул, не оформляются. Еще сложнее отследить сделки по объявлениям услуг репетиторов, выгулу собак и помощи по дому или даче и другим.

Автор цитаты В 2017 году, по данным Минтруда, на временную работу через службы занятости устроились почти 600 тыс. несовершеннолетних. Через них можно попасть в администрации муниципальных образований, районные библиотеки, музеи, дома культуры, ответственные за благоустройство организации, а также, например, социальные службы.

О3 Фото: ТАСС/Владимир Зинин

На сайтах с вакансиями большинство предложений — всё о том же, что и 10 лет назад: курьерская работа, промоутерство, дегустации в супермаркетах и пресловутый «Макдоналдс». Однако за их пределами остается весь digital-сектор и масса других возможностей.

— Все предложения, которые есть сейчас, приходят из соцсетей. Какого-то более структурного, проработанного источника нет, — сказала «Известиям» карьерный консультант, партнер компании Resumeforse_ru Юлия Конецкая. — Летом огромное количество школьников, класса с 7–8-го, хотят где-то подработать. Но без шансов. Никаких выстроенных направлений сейчас нет, всё решается только личными контактами, звонками, просьбами. Никто не хочет связываться из-за ограничений по ТК РФ для школьников.

90% школьников не представляют себе, чем занимается человек определенной профессии. Они знают приблизительно те профессии, с которыми они сталкивались в жизни: учителя, переводчики, водители, продавцы, программисты, SMMщики, фотографы и далее. Всё остальное остается вне поля их зрения, сетует собеседница издания.

А рынок труда при этом молодец, подчеркивает Мария Игнатова.

— Разрыв между молодыми и возрастными специалистами увеличивается, вместе с ним и дефицит сотрудников, — объясняет специалист HeadHunter. — Борьба за кадры начинается со школьной семьи. Еще 10–15 лет назад даже студентов брали на практику только с третьего–четвертого курса, сейчас этот возрастной ценз стремительно смещается.

J5 Фото: Depositphotos

По мнению Юлии Конецкой, компаниям стоило бы подстраиваться под молодеющий рынок — например, проводить своеобразные дни открытых дверей для школьников и формировать определенный лояльный пул старшеклассников на стажировки.

Автор цитаты — Давать пробовать что-то делать самим руками на стажировках — документы заполнять, вносить информацию в базы данных, проводить простенький анализ, — говорит HR-консультант. — Это то, чего у нас не хватает подросткам: не возможность получить какую-то порцию развлечения, а делать что-то реально полезное, чтобы самого себя зауважать.

Проблема в головах

— Раньше ученые не могли получить ресурсы, чтобы сделать, например, прототип протеза руки. А сейчас нужна всего лишь общедоступная программа Maya, 3ds Max, ряд инженерных программ, запись в ближайший «Кванториум» (сеть детских технопарков по всей России — прим. ред.) на использование 3D-принтера — и у тебя готов прототип протеза, — сказал «Известиям» сооснователь компании Smart Course, автор образовательных программ для подростков Тимур Жаббаров.

По его мнению, доступность возможностей высвечивает другую глобальную проблему:

— Люди всё еще верят, что им не хватает ресурсов, а на самом деле им не хватает внутренней мотивации, желания и отваги что-то реально сделать.

Эти установки наследуются и вытесняются с большим трудом, однако у ребят 14–16 лет считывается сдвиг в сознании, говорит Тимур Жаббаров. К этому располагают не особенности поколения Z, а сама среда, запрос на уникальность, который подростки всецело в себе реализуют, и мода на саморазвитие.

О5 Фото: Getty Images/Hero Images

— Именно исходя из этого, крупнейшие IT-компании — «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского» и другие нанимают 14-летних, — подчеркивает соонователь Smart Course. — Они не решают игровые задачи или участвуют в хакатонах, их нанимают для реальной работы. Современные ребята думают решениями, а не ограничениями. А то, что он не доучил физику, это решаемо.

Автор цитаты Родители зачастую настороженно относятся к раннему трудоустройству детей, главный сдерживающий фактор — установка «твоя работа — учиться». — Если ребенок хочет что-то делать, пусть идет и делает. Беспокоиться нужно, если у него этого желания не возникает — подрабатывать бариста, создать собственный бизнес и сколотить капитал, построить космолет или что бы там ни было еще, — убежден Тимур Жаббаров.

А может, лучше гулять

По словам клинического психолога Ирины Маковой, работа формирует у подростков ответственность, зрелое отношение к деньгам и тратам. И это не единственные плюсы.

— В то же время появится понимание, что блага не сваливаются с неба, — сказала специалист «Известиям». — Это понимание может быть перенесено и на учебу, и на взаимоотношения с близкими. Так что работа позитивно влияет на подростков во всех сферах жизни.

Что касается учебы, то негативно на ней сказываются скорее неблагополучная обстановка в семье и участие в деструктивных компаниях, подчеркивает психолог. Другое дело, что дети в силу незрелости психики могут растеряться при выборе сферы работы — так что лучше им оказать поддержку, особенно если инициатива исходит от родителей.

О6 Фото: Getty Images/Johner Images

Автор цитаты На страничке с вакансиями «для детей от пяти до 18 лет», например, на самом завидном месте значится объявление о наборе «милых раскованных девушек»: «Главное — жгучее желание зарабатывать и быть ухоженной. Мы снабдим наилучшим жильем» и, конечно, зарплатой в 350 тыс. рублей». Помимо этого, там десятки постов о наборе моделей, сетевиков, онлайн-биржевиков и других сомнительных специалистов.

— Хотя подработка — всё-таки не самая эффективная трата времени для подростков, — добавляет Ирина Макова. — Вся их деятельность должна быть посвящена учебе и развитию взаимоотношений со сверстниками. В хрупком возрасте это, как ни крути, самое важное.