Трудноустройство: выпускников стали реже брать на работу

Найти работу через службы занятости в первом полугодии 2019-го смогли чуть больше половины — 56,2% — выпускников вузов и колледжей. И без того невысокий показатель стал на 4,2 п.п. ниже, чем год назад, следует из доклада Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В министерстве подчеркивают, что речь лишь о тех выпускниках, которые прибегали к услугам бюро по трудоустройству. Эксперты обращают внимание на диссонанс между реальными потребностями работодателей и профессиями, которые получают сегодняшние выпускники.

Данные о трудоустройстве выпускников представлены в подготовленном Минтрудом мониторинге госуслуг в области содействия занятости населения. В пресс-службе ведомства уточнили, что за помощью в центры занятости в первом полугодии обратились 20,1 тыс. молодых людей, только что получивших высшее, среднее специальное или общее образование. Год назад работу нашли 60,4% выпускников (19,4 тыс. человек), теперь этот показатель опустился до 56,2%.

Эта оценка охватывает лишь тех выпускников, кто прибегал к услугам служб занятости, подчеркнули в пресс-службе Минтруда. Молодые специалисты могут напрямую обращаться к работодателям и в негосударственные кадровые агентства, напомнили в министерстве. Более полную картину можно будет увидеть по итогам года — основная масса выпускников обращается в службы занятости осенью.

Сведения о трудоустройстве только что окончивших вузы и колледжи специалистов собирает и Росстат. По данным 2018 года, работу нашли около 73% выпускников, напомнили в Минтруде. Следующее выборочное наблюдение статистическое ведомство проведет в 2021 году.

В пресс-службах Минпросвещения и Минобрнауки не смогли оперативно ответить «Известиям», какими данными о трудоустройстве выпускников располагают в этих ведомствах.

Россияне часто осваивают профессии, которые не особо востребованы на рынке труда. В этом одна из основных сложностей поиска первой работы, уверен профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— У нас довольно заметный крен в сторону гуманитарных наук. То есть слишком много юристов, психологов, филологов. Если бы, например, выпускалось больше инженеров, ситуация была бы лучше, — считает он.

Кроме того, сейчас на рынке большой спрос на рабочие места, которые сегодняшние выпускники занимать не спешат, обратил внимание эксперт. Например, по данным Минтруда на конец июня, чаще всего службы занятости просили помочь найти строителей (188 тыс. вакансий), механиков и ремонтников (154 тыс.), водителей (145 тыс.).

Работодатели традиционно относятся с недоверием к специалистам без опыта работы, что тоже усложняет устройство молодежи, добавил Александр Сафонов. Проблема не столько в отсутствии опыта, сколько в неумении выполнять типовые задачи и низком качестве подготовки, продолжил эту мысль директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

— С другой стороны, раз центры занятости не могут устроить выпускников — значит, у них нет подходящих вакансий. Почему — вопрос открытый. Либо их действительно нет на рынке, либо нет именно в этих службах, — заключил эксперт.

В первую очередь при найме специалистов работодатели отмечают soft skills (79%) и hard skills (47%), свидетельствуют данные «Работы.ру». Речь о так называемых «гибких» (вроде умения общаться и взаимодействовать в команде) и «твердых» — сугубо профессиональных — навыках. Диплом работодатели ставят на пятое место, показал опрос сервиса.

К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться, писали «Известия» ранее. К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС. По мнению авторов исследования, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.