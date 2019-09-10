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Кибераврал: роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест

Под «риск автоматизации» попадают больше 20 млн граждан, рассчитали в РАНХиГС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кибераврал: роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест
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2019-09-06 18:25:56
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К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». По мнению авторов, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю. Ситуация может стабилизироваться и без вмешательства государства, считают эксперты, поскольку процесс будет растянут во времени.

До чего дойдет прогресс

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Специалисты РАНХиГС оценивали долю рутинных (однообразных) действий в различных отраслях — сферы, где их много, и будут автоматизированы в первую очередь. Оказалось, что роботам можно поручить бо́льшую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

Сопоставление данных о возможностях цифровизации и количестве занятых в различных сферах показало, что к 2030 году риску автоматизации подвержено 45,5% от среднесписочной численности работников в России — 20,1 млн человек. Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных.

— Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра, — подчеркнул в беседе с «Известиями» автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. — Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции.

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Робот Теспиан в холле Государственной Думы РФ

Робот Теспиан в холле Государственной думы РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Кроме того, в работе речь о мысленном эксперименте — что произойдет, если все доступные технологии автоматизации внедрить одномоментно. Но технически это невозможно, отметил ученый. Тем не менее «из-за высокой скорости преобразований после 2025–2030 годов многие просто не успеют адаптироваться, получить новую профессию, открыть свое дело, купить робота», уверен Степан Земцов.

— Часть жителей окажется не способна изменить свои компетенции, переучиться, освоить новые технологии, постоянно конкурировать с роботами и непрерывно обучаться, что приведет к формированию «экономики незнания», — считает ученый.

В предыдущих работах он оценивал, что под воздействием роботизации потенциально исключены из активной хозяйственной деятельности могут быть 42,13 млн человек. В этом случае речь шла обо всем трудоспособном населении, включая неформальную занятость, пояснил Степан Земцов.

В Минтруде оперативно не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать исследование.

Одним из решений проблем, связанных с автоматизацией, могут быть дополнительные налоги на роботов — собранные средства можно направить на социальную помощь, говорится в исследовании. Другой подход предполагает переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день. Также в работе упоминается базовый безусловный доход, но авторы подчеркивают, что локальные эксперименты не доказали эффективность этой системы соцподдержки.

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Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В любом случае для принятия решения о новом сборе необходима детальная проработка возможных последствий для граждан и экономики страны в целом, отметили в министерстве.

Прогноз с предупреждением

Оценки рисков высвобождения большого числа работников из-за цифровизации делают и за рубежом, рассказал «Известиям» директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Однако это скорее не реальные прогнозы, а предупреждения, призванные обратить внимание общественности на проблему, полагает эксперт. Зачастую автоматизация лишь меняет характер работы, но не исключает потребности в сотрудниках, сказал он.

— Например, в автомобилестроении последние два с половиной, три десятилетия большую часть процессов выполняют промышленные роботы. Но обслуживают и контролируют их всё равно люди. И сотрудников на заводах не стало меньше — ведь автомобилей производят больше, потому что теперь это более доступный товар, — привел пример Федор Прокопов.

Кроме того, прорывные технологии могут и создавать дополнительные рабочие места, обратил внимание эксперт. Так, изобретение персональных компьютеров сделало массовыми вакансии программистов, сетевых администраторов и специалистов в сфере производства дополнительного цифрового оборудования.

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На международном робототехническом форуме Skolkovo Robotics в инновационном центре "Сколково". Форум Skolkovo Robotics посвящен актуальным задачам в области робототехники и искусственного интеллекта.

На международном робототехническом форуме Skolkovo Robotics

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Избежать кризиса на рынке труда позволит развитие частного предпринимательства и культуры непрерывного профессионального обучения и переобучения, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Однако угроза рисков из-за автоматизации сильно преувеличена, уверен эксперт.

— Оснащенность роботами в России гораздо ниже среднемировой. Вместо 75–80 роботов на 10 тыс. работников у нас три-четыре. В силу дешевизны рабочей силы предприятиям выгоднее нанимать людей, — заметил он.

Тем не менее после технологического прорыва и значительного увеличения производительности труда за счет автоматизации Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считает он. Как писали «Известия», в правительстве должны оценить эту идею до октября.

По данным Росстата, в 2017 году (последние доступные данные) инновации использовали 8,5% организаций в России. Их доля несколько сократилась — например, в 2012 году показатель был 10,3%. Технологии наиболее востребованы в сферах научных исследований (30% компаний), телекоммуникаций и обрабатывающих производств (по 15%).

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