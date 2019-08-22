Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели . Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве. Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». Реализация идеи может привести к падению ВВП примерно на 20% , считают эксперты.

Оценка для четырехдневки

Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели» . Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу . Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ход исполнения поручения премьера в Минтруде комментировать отказались. В пресс-службе правительства России оперативно не ответили на просьбу «Известий» раскрыть детали идеи. В частности, пока до конца неясно, как может измениться длительность рабочего времени . Действующая редакция Трудового кодекса подразумевает, что его «нормальная продолжительность» не может превышать 40 часов в неделю. Сейчас в большинстве организаций сотрудники трудятся по восемь часов с понедельника по пятницу. Если сократить только число дней, россиянам придется работать по 10 часов . При этом нельзя исключать вероятность того, что рассматриваются варианты четырехдневки по восемь часов или другие. Кроме того, неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве дополнительного выходного .

министерство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее в поддержку четырехдневной рабочей недели высказывались представители ФНПР – в федерации при этом уточняли, что считают необходимым сохранить зарплаты на прежнем уровне . В организации подтвердили «Известиям», что по-прежнему придерживаются этой позиции. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, напомнили в ФНПР. По последним данным ОЭСР (за 2017 год), наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике — по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. А, например, в Германии этот показатель составил лишь 1,36 тыс. часов.

В пресс-службе РСПП не смогли оперативно предоставить «Известиям» собственную оценку перспектив введения четырехдневки.

Напомним, в Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю . В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определен.

Меньше — не лучше?

Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда , которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого фактора переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство — например, благодаря роботизации процессов. Также, по мнению эксперта, идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7 — например, среди медиков.

— При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают, — отметил Александр Сафонов.

В условиях четырехдневной рабочей недели может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга , считает специалист.

Переход на четырехдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него , уверен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на пять, а на четыре дня, придется работать по 10 часов . Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости, — считает эксперт, затрудняясь оценить издержки в денежном эквиваленте.

Если же работать четыре дня по восемь часов, рабочее время сократится на 20% . В этом случае примерно на ту же величину снизится и объем производства товаров и услуг — соответственно, примерно на 20% может сократиться и ВВП , оценил Александр Щербаков.

— Так получается при оценке без учета дополнительных факторов, при прочих равных условиях. Конечно, на практике всё может быть иначе, — допустил эксперт.

Отметим, майские указы президента, напротив, предполагают рост ВВП и вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик к 2024 году.