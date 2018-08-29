Работодатели поддержали удаленную занятость

Введение формата удаленной работы помогает привлечь лучших специалистов. Такое мнение высказали 80% руководителей, принявших участие в опросе транснациональной компании IWG, с результатами которого ознакомились «Известия». В 2018 году на удаленную работу пригласили сотрудников 64% российских предприятий, сообщили в HeadHunter. Такой формат положительно сказывается на мотивации работников и позволяет компаниям оптимизировать издержки, отмечают эксперты. Однако большая часть специальностей, по их мнению, всё же требует присутствия сотрудника на рабочем месте.

В исследовании IWG приняли участие 18 тыс. руководителей и учредителей компаний из разных стран. Большинство респондентов сообщили, что гибкие условия труда и график работы дают работодателю конкурентное преимущество (87%) и обеспечивают рост бизнеса (89%). А работа без привязки к офису не только удобна для сотрудников (78%), но и позволяет компании оптимизировать издержки (89%).

К тому же, как отмечают 72% опрошенных, возможность выбрать удобное рабочее место помогает привлечь большее количество специалистов. В 2018 году введение удаленного формата позволило компаниям привлечь лучших сотрудников, сообщили 80% участников исследования.

Ведущие мировые компании уже несколько лет активно используют «гибкие рабочие пространства» для приобретения конкурентных преимуществ, пришли к выводу в IWG. Глобальная цифровизация и ускоренное развитие технологий меняют подходы к организации рабочего времени и пространства, отметила управляющий директор российского подразделения IWG — Regus Ирина Баева.

— Ориентированные на результат сотрудники могут эффективно решать задачи из любой точки мира. Гибкие условия труда помогают удерживать тех, кто мог бы выпасть из производственного процесса, — работающих родителей или профессионалов, занятых неполный день. А удаленная работа позволяет эффективно использовать время, которое требуется на дорогу до работы, и оставаться с семьей, — добавила она.

Сейчас на российском кадровом рынке наблюдается аналогичная тенденция, сообщили «Известиям» в HeadHunter. В 2018 году эта компания также проводила опрос представителей бизнеса, который показал, что 64% российских компаний привлекли сотрудников на удаленную работу. Чаще всего в июле вакансии с таким предложением размещались в сферах продаж (44%), IT (37%), банковском секторе (27%), на административных позициях (22%).

Наиболее востребованы на удаленных позициях программисты и разработчики, менеджеры по продажам, интернет-маркетологи, трафик-менеджеры, рекрутеры, специалисты техподдержки, операторы call-центров, переводчики, веб-дизайнеры и контент-менеджеры, следует из опроса. Каждый третий респондент заявил, что хочет увеличить количество удаленных сотрудников.

Удаленная работа положительно сказывается на мотивации персонала и является профилактикой профессионального выгорания, полагает руководитель центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter Нина Осовицкая. Кроме того, это помогает снизить затраты на аренду офиса и сохранить баланс между работой и личной жизнью сотрудников, полагает эксперт.

Многие компании могут использовать данную практику, но одобрение работодателями такой формы работы всё же вызывает сомнение, отметил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

— Вероятно, опрашивались компании из узких отраслей, потому как большинство мест не предполагает удаленной работы. Многие специальности требуют физического присутствия ввиду конфиденциальности информации и необходимости быстрой реакции на те или иные события. Угрозу может представлять, например, отсутствие на рабочем месте специалиста, который отвечает за транспортную безопасность или за энергетику, — уточнил он.

Удаленная занятость возможна, по мнению эксперта, лишь для некоторых специальностей.