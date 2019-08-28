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Робот на дому: люди готовы переложить быт на искусственный интеллект

Граждане не доверяют ИИ управление автомобилем и не хотят заказывать доставку товаров дронами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне с радостью переложат на искусственный интеллект (ИИ) работу по дому, однако не готовы доверить роботам управление машиной или доставку товаров. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ и АНО «Цифровая экономика». По данным опроса, 60% граждан хотели бы жить в доме с «умными» технологиями, а больше половины мечтают о технологичной одежде, меняющей свойства в зависимости от погоды. Еще 38% хотят пользоваться очками с функцией дополненной реальности. А вот в использовании нейроинтерфейсов (устройств, позволяющих управлять компьютером силой мысли) заинтересована лишь треть опрошенных. Роботам же россияне не доверяют совершенно: только 38% хотели бы, чтобы доставку товаров осуществляли дроны, а сесть в беспилотный автомобиль и вовсе готов только каждый пятый.

Ведущий vs ведомый

Полярность в отношении к различным высоким технологиям легко объяснить: больше всего людям по душе разработки, на которые можно переложить рутинные обязанности, считает врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Александр Федорович.

–—Умный дом, который сам передает показания счетчиков и выключает лампочку ночью, одежда, которая подстраивается под погоду, и очки, помогающие читать вывески на чужих языках, — всё это повышает комфорт человека и не несет для него опасности, — пояснил он «Известиям».

Человеку важно держать всё под контролем, поэтому технологии, которые в малой степени зависят от пользователя либо вообще не зависят от его воли, будут вызывать подсознательную подозрительность, отметил эксперт.

— Одно дело — доверить роботу свой дом, и совсем другое — свою жизнь. Поэтому люди пока не готовы сесть в беспилотный автомобиль. А нейроинтерфейс может восприниматься как средство контроля – никто ведь не знает наверняка, как он работает. Вдруг это двухсторонний процесс? Командовать и управлять — это определенное удовольствие, от которого человек не готов отказаться, — пояснил Александр Федорович.

Со временем общественное мнение изменится, как это произошло со всеми инновационными разработками, начиная с колеса и заканчивая мобильным интернетом, считает он. С учетом ускоряющегося темпа научно-технического прогресса нельзя исключать массового внедрения этих технологий уже в ближайшем будущем.

Громко и непонятно

Помимо вопросов восприятия, есть и сугубо прагматичные причины, по которым россияне любят одни технологии и не доверяют другим. В первую очередь, на это влияет распространенность инновации и ее доступность, отметил руководитель отдела тестирования новых технологий департамента информационных технологий Москвы Эльдар Файзуллин.

— Умный дом сегодня — достаточно отработанная система, на рынке много технологических решений и они вполне доступны. К тому же плюсы использования этой системы очевидны: удобство, экономия ресурсов, безопасность (например, автоматически перекрываются вода или газ). А вот нейроинтерфейсы пока находятся на начальной стадии — их мало, и в основном они существуют в качестве прототипов. И простым людям не вполне понятно, зачем они нужны, — пояснил он.

Не последнюю роль играет и цена разработок, отметил эксперт. Если комплект для умного дома относительно несложно приобрести и установить, то для развертывания курьерской сети беспилотников понадобятся серьезные вложения.

— Есть конкретные примеры доставки грузов дронами. Но для их работы нужна инфраструктура: зарядные станции, сети 5G. Сами машины стоят недешево, поэтому массово их пока не внедряют. И люди не видят позитивных примеров работы системы, поэтому не особо доверяют ей. Плюс, как ни крути, дроны — довольно шумная технология, это некомфортно, — заключил представитель ДИТ.

Вопрос защиты

Похожего мнения придерживается и президент Фонда информационной демократии Илья Массух. По его словам, в ближайшей перспективе общественное мнение в отношении некоторых технологий изменится в лучшую сторону.

— Например, я знаю, что на российских предприятиях сейчас внедряется технология дополненной реальности на базе смартфона. Наведя камеру на определенный механизм, рабочий может получить информацию о его текущих параметрах и сравнить с нормативами. По мере распространения этой технологии на производствах люди станут лучше относиться к ней и в быту, — подчеркнул эксперт.

Стоит вспомнить и некогда нашумевшую игру, использующую AR-технологии. Благодаря всему этому, дополненная реальность выглядит уже вполне привычно, хотя многими людьми воспринимается пока как игрушка.

Другое дело — нейроинтерфейсы. По мнению Ильи Массуха, эта технология нуждается в разработке очень мощной защиты, поскольку она напрямую взаимодействует с человеческим мозгом. Безусловно, на нынешнем уровне развития техники, взломав устройство, хакеры не смогут подчинить человека своей воле и управлять им, как марионеткой. Но определенный вред здоровью причинить таким образом вполне возможно. Кроме того, пока неизвестно, как будет воздействовать на человеческое сознание даже штатное использование подобного канала управления компьютером.

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