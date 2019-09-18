Проверочная забота: как пройти полиграф и не запятнать репутацию

Исследование с помощью полиграфа — дело добровольное , напомнил в понедельник, 16 сентября, Минтруд. При этом уточнили: применение полиграфа, прописанное во внутренних документах учреждения, нарушает требования законодательства. О том, почему полиграф — это почти самурайский меч, как распознать «кнопкожателя» и самому не быть обманутым — читайте в материале «Известий»

Самурайский меч

Полиграф уже давно вышел за рамки чудо-прибора из детективов и шпионских фильмов: его применяют в силовых структурах, в госучреждениях, на предприятиях. С его помощью вычисляют добросовестных соискателей на вакансию, расследуют служебные и уголовные преступления, выводят на чистую воду неверных супругов, а еще «детектор лжи» используют как фишку в телешоу. Последнее привлекает: было тайное, а поставили маленькую коробку, подключили несколько датчиков, задали вопросы — и уже явное. Особенно это касается публичных персон. Как многие любят: скандалы, интриги, расследования. Но есть одно «но».

« Достоверность данных полиграфа не подтверждена, соответственно, проведение таких исследований может быть в соответствии с Конституцией только на основании согласия соответствующего работника », — уточнил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак на совместной конференции Минтруда и Генпрокуратуры «Участие организаций в противодействии коррупции». При этом «установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства».

О1 Сотрудники ГУВД по Ростовской области проводят профилактические исследования сотрудников на полиграфе Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

Чиновник напоминает: « Выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица ».

« В России действительно не проводились научные обоснования, но на самом деле они есть. Международные исследования проводились в США, Израиле, Японии, и все пользуются этими методиками , — объясняет «Известиям» полиграфолог экспертного центра «Триумф» Татьяна Алфеева. — Если бы достоверность не была бы подтверждена, то в Следственном комитете не было бы полиграфологов».

Иногда, кстати, публично заявляют, как чиновники проходят через полиграф. К слову, несколько лет назад был разработан проект закона «О применении полиграфа», но профессионалы предложенную редакцию не приняли, и больше к этому вопросу никто не возвращался.

« Деятельность специалистов-полиграфологов никем и ничем не регулируется, однако и прямых запретов на использование полиграфа в различных сферах общества законодательством не предусмотрена , — говорит в беседе с «Известиями» директор «Национальной коллегии полиграфологов» Юлия Дробязка. — Конечно, эта деятельность нуждается в упорядочении. Будет ли это отдельный законодательный акт или поправки в действующие законы — вопрос дискуссионный, а главное, затратный. В масштабах страны нас немного, и, видимо, государственного интереса мы, к сожалению, не представляем».

Психолог Дмитрий Ковалевский в беседе с «Известиями» сравнивает полиграф с самурайским мечом: в руках профессионала — смертоносная вещь, а дилетанта и покалечить может (а в случае с полиграфом — нанести травму исследуемому).

« В одном федеральном министерстве, отбирая людей для охраны министра, удалось выявить некоторое количество сотрудников, имеющих в прошлом уголовные преступления, о которых не было известно правоохранительным органам , — рассказывает психолог. Преступления были из разряда «угон автомобиля». — Кстати говоря, парочка из этих людей работала, и работала хорошо, потому что совершили преступление по молодости (а люди были из такого региона, где это было, к сожалению, нормально) и взялись за ум ».

О2 Фото: ТАСС/Артем Коротаев

А вот другой пример. В 2010 году появилось «дело Макарова»: чиновник Минтранса Владимир Макаров был осужден на 13 лет за якобы сексуальное насилие в отношении своей 7-летней дочери. В основу обвинения легли в том числе и выводы полиграфолога. Процесс был сложный, с нестыковками и повторными экспертизами, которые не подтверждали факт сексуального насилия. Макарова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд переквалифицировал дело в ст. 135 ч. 3 УК РФ («Развратные действия»), снизив срок заключения до 5 лет. «Пять лет? За действия, которых не было? Большое спасибо…» —только и смог произнести в суде Владимир Макаров.

Спящий красавец

Прежде чем начать работу с полиграфом, исследуемый проходит предтестовую беседу. Из нее, по словам экспертов, профессиональный полиграфолог может получить 90% от необходимой информации. А на полиграфе проверяют самую малость .

При этом в интернете хватает советов в духе «обмани полиграф и выйди сухим из воды». Самые популярные из них: цигун (чтобы научиться контролировать дыхание при волнении), включить «дурачка» (главное, не переусердствовать), принять успокоительные или не спать несколько ночей .

« Полиграф относится к медико-биологическим приборам, он регистрирует физиологические показатели через датчики, установленные на исследуемом. По аналогии — попробуйте обмануть тонометр или градусник , — говорит Юлия Дробязка. — Использование примитивных методов противодействия , в том числе из интернета, иные различные попытки повлиять на собственную физиологию скорее навредят здоровью и репутации исследуемого, так как профессиональный специалист это обязательно определит, причем в некоторых случаях по рисунку полиграмм даже применяемый способ ».

Татьяна Алфеева рассказывает, как во время проведения исследования испытуемый просто уснул . Причем в практике специалиста это уже был третий подобный случай, а в целом 95% лжецов пытаются контролировать нежелательную реакцию на те или иные вопросы, то есть противодействовать .

О4 Фото: Depositphotos

«Ко мне пришел человек, который выпил приличную дозу успокоительных. И во время теста он уснул, — рассказывает полиграфолог. Заказчиком исследования выступала государственная компания, которой ее же сотрудники устроили кибератаку. — Когда начальник службы безопасности зашел в кабинет, то просто не поверил своим глазам! Потому что у них была одна версия, кто мог быть причастен, а на полиграфе выявили другое. Люди попались именно на противодействии. Руководство в начале никак не могло в это поверить, но когда стали проводить дорасследование, у них, как они выразились, «пазлы сложились» — выявили группу лиц по предварительному сговору».

Эксперт поясняет: сжатие мышц, попытка сбить ритм или замедлить дыхание, поджатие пальцев ног в ботинке — всё это фиксируется на полиграмме (графике). И если сначала заказчик верит в результаты примерно на 70%, то при детальном изучении, когда при ответе на определенные вопросы заметны «помехи», доля скепсиса сходит на нет.

« Одно дело, когда я сделала экспертную оценку и по закону на основании этих результатов увольнять сотрудника никто не имеет право , — объясняет Татьяна Алфеева. — Но, помимо результатов, мы имеем дело с доказанным физическим действием, которое показывает: этому человеку нельзя доверять, он жульничает, играет в Джеймса Бонда и заинтересован в намеренном искажении информации. На основе поведения работодатель имеет полное право уволить человека. Это не просто данные полиграфа «лжет — не лжет», а данные о поведении во время служебного разбирательства, которое направлено на то, чтобы установить истину: кто нанес вред компании. В такой ситуации каждый должен подтвердить свою благонадежность ».

Без вины виноватый

Женщины , по мнению специалистов, более эмоциональные, насторожены во время проверки. Зато дисциплинированы и усидчивы , замечает по своему опыту Юлия Дробязка. А вот кому в принципе нельзя проходить через полиграф, так это психически нездоровым людям; тем, кому нет 18 лет; беременным; гражданам подшофе; с физическим и психологическим истощением; страдающим острой формой заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей . Опять же, нет письменного согласия — нет и полиграфа. К тому же специалист должен сам убедиться, что исследуемый пришел без принуждения или давления со стороны .

Сам прибор обмануть сложно, он беспристрастен — молча фиксирует вашу реакцию. Но судьи кто? Точнее, интерпретаторы?

« Проверка на полиграфе — сложная, методически выверенная процедура, и результат зависит от правильности и тщательности выполнения каждого ее этапа, — говорит Юлия Дробязка. — Ложные обвинения происходят чаще всего из-за низкой квалификации специалистов, которые не могут, к примеру, определить наличие эмоционального переживания у исследуемого, возможно, связанного с негативным опытом: близкие, родственники имели серьезные проблемы с алкоголем или наркотиками; некорректно формулируют вопросы, которые исследуемый элементарно не понимает и смысл истолковывает по-своему, используют вопросы, запрещенные к использованию в тестах, — личного, религиозного или политического характера; наличие внутренних отвлекающих проблем, семейные заботы, требующие срочного разрешения, состояние стресса, болевой синдром».

J4 Фото: Depositphotos

Дмитрий Ковалевский рассказывает, как намучился, проходя тест на полиграфе.

« Я практически не употребляю алкоголь. Конечно, пробовал, раз в год могу выпить (как, оказавшись в Шампани, не выпить бокальчик «Дом Периньон»?), но все-таки это не мое. Но когда меня самого опрашивали, то замучили проблемой алкоголизма. Почему? У меня нехорошая наследственность в семье: мужчины по всем линиям злоупотребляли алкоголем, поэтому у меня осталась детская травма и достаточно обостренная реакция на эту тему. А интерпретировали реакцию так, как будто у меня какие-то проблемы с алкоголем ».

По словам Дмитрия Ковалевского, надо быть очень чутким специалистом, готовым потратить 20 минут, но обсудить реакцию с человеком и скорректировать вопрос . «Как измерительный прибор полиграф — да, это физиологическая штука, а вот интерпретация, постановка вопросов — это в сфере психологии, и здесь очень много ловушек и подводных камней ».

«Специалистов», которые не вникают в тонкости реакции человека на вопрос, Татьяна Алфеева называет «кнопкожателями» — понажимают кнопки, прогонят тест за час и готово. А это судьбы людей.

« Шлеп — следующий, шлеп — следующий. Естественно, от такого специалиста выйдут только алкоголики, наркоманы и воры , — говорит полиграфолог. — У женщины большущая психотравма по теме наркотиков — накануне сын умер от передозировки прямо у нее на руках. Стоит ей только услышать слово «наркотик», у нее начнут подкашиваться ноги, она будет бледнеть, потеть. А ее могут просто спросить: «Наркотики употребляли?». Ответит, что нет, но, конечно, реакция будет сильной. Профессионал же скажет: «Не употребляли? Замечательно. А что в ближайшем окружении?» Она в слезы: «Сын умер». И вся картина понятна. Мы убираем эту горячую реакцию и дальше выясняем, скрыла ли она какую-то другую информацию, и там всё будет ровно. Потому что мы правильно провели исследование с учетом ее психотравмы. Казалось бы, звучит громко — «психотравма». Скажут: «Это редко бывает...» Нет, не редко. У каждого человека есть болезненная тема . Или ситуация с кражами. Например, на стройке в большом количестве скапливаются остатки. По технологии их нужно вывезти. И начальник говорит работнику: «Хочешь — забери на дачу. Мне тогда не надо будет за вывоз мусора платить». Тот увез, а это товарно-материальные ценности. И у него спрашивают на полиграфе: «Вы присваивали себе товарно-материальные ценности?» Аплодисменты».

Зачитать и «разжевать»

Если по той или иной причине вам предстоит пройти через полиграф, специалисты дают несколько советов, как не стать жертвой непрофессионального «эксперта» с приборчиком и не вызвать ваш справедливый гнев.

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Во-первых, делу — время. За полчаса такую процедуру не провести. При приеме на работу исследование с полиграфом длится не меньше 2,5–3 часов. Кроме того, никто не запрещает вам аккуратно поинтересоваться об опыте полиграфолога, что он заканчивал и как давно проходил курсы повышения квалификации .

« Тревожный звоночек» — если в течение трех лет человек не проходил курсы повышения квалификации , — объясняет Татьяна Алфеева. — Это означает, что ему неинтересна его профессия, он не хочет в ней развиваться. Это при том, что методики в детекции лжи постоянно совершенствуются и вносятся новые правила ».

Хамы, грубияны, взгляд исподлобья — тоже могут повлиять на результат . Полиграфолог должен располагать к себе.

« На любую реакцию «ложь обнаружена» полиграфолог обязан спросить, чем могла быть вызвана такая реакция , — поясняет полиграфолог. — Все вопросы должны быть не только зачитаны перед тестом, но и объяснены. Когда задают вопрос об игровой зависимости, нужно четко пояснять, что речь идет только об играх на деньги, игры онлайн не считаются, лотереи не считаются, ставки в спортзалах не считаются. Или спрашивают о злоупотреблении алкоголем, но не объясняют, что речь не идет о корпоративах, праздниках и отпуске. Необходимо «разжевывать», для того чтобы не зацепить ненужные реакции ».

Правильно сформулированный вопрос , считает психолог Дмитрий Ковалевский, очень важная вещь, залог успеха . Иначе исследуемый будет отвечать так, как понимает .

« Вы опрашиваете кого-то о супружеской неверности, а у человека свое представление о границах верности-неверности и свое представление о том, что вообще считать изменой. Кто-то и долгий задержавшийся взгляд на ком-то посчитает изменой, а кто-то и дружеский секс не сочтет за таковую ».

К слову, еще один пример в тему точности вопросов. Однажды женщина попросила протестировать супруга — тот часто угощал гостей в ресторанах, возил в сауны. Возник у супруги вопрос: а не изменяет ли благоверный с красотками из эскорт-служб? Муж уверял, что нет, и согласился на тест.

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«И я вижу странную картину: на вопросы о девушках легкого поведения, любовницах и так далее реакции нет, а на вопрос о половых отношениях реагирует, — цитирует полиграфолога The Village.— Наконец спросил, были ли сексуальные связи с мужчиной — и вот оно. Мужчина видит, что тут задымилось всё. И он говорит: «Уважаемый, ну ты же видишь, что с проститутками я не развлекался, жене же это надо было знать? А про мужиков она не спрашивала, это к делу отношения не имеет». На том и разошлись: в заключении написали ответ на вопросы, интересовавшие супругу».