Проверочная забота: как пройти полиграф и не запятнать репутацию
Исследование с помощью полиграфа — дело добровольное, напомнил в понедельник, 16 сентября, Минтруд. При этом уточнили: применение полиграфа, прописанное во внутренних документах учреждения, нарушает требования законодательства. О том, почему полиграф — это почти самурайский меч, как распознать «кнопкожателя» и самому не быть обманутым — читайте в материале «Известий»
Самурайский меч
Полиграф уже давно вышел за рамки чудо-прибора из детективов и шпионских фильмов: его применяют в силовых структурах, в госучреждениях, на предприятиях. С его помощью вычисляют добросовестных соискателей на вакансию, расследуют служебные и уголовные преступления, выводят на чистую воду неверных супругов, а еще «детектор лжи» используют как фишку в телешоу. Последнее привлекает: было тайное, а поставили маленькую коробку, подключили несколько датчиков, задали вопросы — и уже явное. Особенно это касается публичных персон. Как многие любят: скандалы, интриги, расследования. Но есть одно «но».
«Достоверность данных полиграфа не подтверждена, соответственно, проведение таких исследований может быть в соответствии с Конституцией только на основании согласия соответствующего работника», — уточнил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак на совместной конференции Минтруда и Генпрокуратуры «Участие организаций в противодействии коррупции». При этом «установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства».
Сотрудники ГУВД по Ростовской области проводят профилактические исследования сотрудников на полиграфе
Чиновник напоминает: «Выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица».
«В России действительно не проводились научные обоснования, но на самом деле они есть. Международные исследования проводились в США, Израиле, Японии, и все пользуются этими методиками, — объясняет «Известиям» полиграфолог экспертного центра «Триумф» Татьяна Алфеева. — Если бы достоверность не была бы подтверждена, то в Следственном комитете не было бы полиграфологов».
Иногда, кстати, публично заявляют, как чиновники проходят через полиграф. К слову, несколько лет назад был разработан проект закона «О применении полиграфа», но профессионалы предложенную редакцию не приняли, и больше к этому вопросу никто не возвращался.
«Деятельность специалистов-полиграфологов никем и ничем не регулируется, однако и прямых запретов на использование полиграфа в различных сферах общества законодательством не предусмотрена, — говорит в беседе с «Известиями» директор «Национальной коллегии полиграфологов» Юлия Дробязка. — Конечно, эта деятельность нуждается в упорядочении. Будет ли это отдельный законодательный акт или поправки в действующие законы — вопрос дискуссионный, а главное, затратный. В масштабах страны нас немного, и, видимо, государственного интереса мы, к сожалению, не представляем».
Психолог Дмитрий Ковалевский в беседе с «Известиями» сравнивает полиграф с самурайским мечом: в руках профессионала — смертоносная вещь, а дилетанта и покалечить может (а в случае с полиграфом — нанести травму исследуемому).
«В одном федеральном министерстве, отбирая людей для охраны министра, удалось выявить некоторое количество сотрудников, имеющих в прошлом уголовные преступления, о которых не было известно правоохранительным органам, — рассказывает психолог. Преступления были из разряда «угон автомобиля». — Кстати говоря, парочка из этих людей работала, и работала хорошо, потому что совершили преступление по молодости (а люди были из такого региона, где это было, к сожалению, нормально) и взялись за ум».
А вот другой пример. В 2010 году появилось «дело Макарова»: чиновник Минтранса Владимир Макаров был осужден на 13 лет за якобы сексуальное насилие в отношении своей 7-летней дочери. В основу обвинения легли в том числе и выводы полиграфолога. Процесс был сложный, с нестыковками и повторными экспертизами, которые не подтверждали факт сексуального насилия. Макарова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд переквалифицировал дело в ст. 135 ч. 3 УК РФ («Развратные действия»), снизив срок заключения до 5 лет. «Пять лет? За действия, которых не было? Большое спасибо…» —только и смог произнести в суде Владимир Макаров.
Спящий красавец
Прежде чем начать работу с полиграфом, исследуемый проходит предтестовую беседу. Из нее, по словам экспертов, профессиональный полиграфолог может получить 90% от необходимой информации. А на полиграфе проверяют самую малость.
При этом в интернете хватает советов в духе «обмани полиграф и выйди сухим из воды». Самые популярные из них: цигун (чтобы научиться контролировать дыхание при волнении), включить «дурачка» (главное, не переусердствовать), принять успокоительные или не спать несколько ночей.
«Полиграф относится к медико-биологическим приборам, он регистрирует физиологические показатели через датчики, установленные на исследуемом. По аналогии — попробуйте обмануть тонометр или градусник, — говорит Юлия Дробязка. — Использование примитивных методов противодействия, в том числе из интернета, иные различные попытки повлиять на собственную физиологию скорее навредят здоровью и репутации исследуемого, так как профессиональный специалист это обязательно определит, причем в некоторых случаях по рисунку полиграмм даже применяемый способ».
Татьяна Алфеева рассказывает, как во время проведения исследования испытуемый просто уснул. Причем в практике специалиста это уже был третий подобный случай, а в целом 95% лжецов пытаются контролировать нежелательную реакцию на те или иные вопросы, то есть противодействовать.
«Ко мне пришел человек, который выпил приличную дозу успокоительных. И во время теста он уснул, — рассказывает полиграфолог. Заказчиком исследования выступала государственная компания, которой ее же сотрудники устроили кибератаку. — Когда начальник службы безопасности зашел в кабинет, то просто не поверил своим глазам! Потому что у них была одна версия, кто мог быть причастен, а на полиграфе выявили другое. Люди попались именно на противодействии. Руководство в начале никак не могло в это поверить, но когда стали проводить дорасследование, у них, как они выразились, «пазлы сложились» — выявили группу лиц по предварительному сговору».
Эксперт поясняет: сжатие мышц, попытка сбить ритм или замедлить дыхание, поджатие пальцев ног в ботинке — всё это фиксируется на полиграмме (графике). И если сначала заказчик верит в результаты примерно на 70%, то при детальном изучении, когда при ответе на определенные вопросы заметны «помехи», доля скепсиса сходит на нет.
«Одно дело, когда я сделала экспертную оценку и по закону на основании этих результатов увольнять сотрудника никто не имеет право, — объясняет Татьяна Алфеева. — Но, помимо результатов, мы имеем дело с доказанным физическим действием, которое показывает: этому человеку нельзя доверять, он жульничает, играет в Джеймса Бонда и заинтересован в намеренном искажении информации. На основе поведения работодатель имеет полное право уволить человека. Это не просто данные полиграфа «лжет — не лжет», а данные о поведении во время служебного разбирательства, которое направлено на то, чтобы установить истину: кто нанес вред компании. В такой ситуации каждый должен подтвердить свою благонадежность».
Без вины виноватый
Женщины, по мнению специалистов, более эмоциональные, насторожены во время проверки. Зато дисциплинированы и усидчивы, замечает по своему опыту Юлия Дробязка. А вот кому в принципе нельзя проходить через полиграф, так это психически нездоровым людям; тем, кому нет 18 лет; беременным; гражданам подшофе; с физическим и психологическим истощением; страдающим острой формой заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей. Опять же, нет письменного согласия — нет и полиграфа. К тому же специалист должен сам убедиться, что исследуемый пришел без принуждения или давления со стороны.
Сам прибор обмануть сложно, он беспристрастен — молча фиксирует вашу реакцию. Но судьи кто? Точнее, интерпретаторы?
«Проверка на полиграфе — сложная, методически выверенная процедура, и результат зависит от правильности и тщательности выполнения каждого ее этапа, — говорит Юлия Дробязка. — Ложные обвинения происходят чаще всего из-за низкой квалификации специалистов, которые не могут, к примеру, определить наличие эмоционального переживания у исследуемого, возможно, связанного с негативным опытом: близкие, родственники имели серьезные проблемы с алкоголем или наркотиками; некорректно формулируют вопросы, которые исследуемый элементарно не понимает и смысл истолковывает по-своему, используют вопросы, запрещенные к использованию в тестах, — личного, религиозного или политического характера; наличие внутренних отвлекающих проблем, семейные заботы, требующие срочного разрешения, состояние стресса, болевой синдром».
Дмитрий Ковалевский рассказывает, как намучился, проходя тест на полиграфе.
«Я практически не употребляю алкоголь. Конечно, пробовал, раз в год могу выпить (как, оказавшись в Шампани, не выпить бокальчик «Дом Периньон»?), но все-таки это не мое. Но когда меня самого опрашивали, то замучили проблемой алкоголизма. Почему? У меня нехорошая наследственность в семье: мужчины по всем линиям злоупотребляли алкоголем, поэтому у меня осталась детская травма и достаточно обостренная реакция на эту тему. А интерпретировали реакцию так, как будто у меня какие-то проблемы с алкоголем».
По словам Дмитрия Ковалевского, надо быть очень чутким специалистом, готовым потратить 20 минут, но обсудить реакцию с человеком и скорректировать вопрос. «Как измерительный прибор полиграф — да, это физиологическая штука, а вот интерпретация, постановка вопросов — это в сфере психологии, и здесь очень много ловушек и подводных камней».
«Специалистов», которые не вникают в тонкости реакции человека на вопрос, Татьяна Алфеева называет «кнопкожателями» — понажимают кнопки, прогонят тест за час и готово. А это судьбы людей.
«Шлеп — следующий, шлеп — следующий. Естественно, от такого специалиста выйдут только алкоголики, наркоманы и воры, — говорит полиграфолог. — У женщины большущая психотравма по теме наркотиков — накануне сын умер от передозировки прямо у нее на руках. Стоит ей только услышать слово «наркотик», у нее начнут подкашиваться ноги, она будет бледнеть, потеть. А ее могут просто спросить: «Наркотики употребляли?». Ответит, что нет, но, конечно, реакция будет сильной. Профессионал же скажет: «Не употребляли? Замечательно. А что в ближайшем окружении?» Она в слезы: «Сын умер». И вся картина понятна. Мы убираем эту горячую реакцию и дальше выясняем, скрыла ли она какую-то другую информацию, и там всё будет ровно. Потому что мы правильно провели исследование с учетом ее психотравмы. Казалось бы, звучит громко — «психотравма». Скажут: «Это редко бывает...» Нет, не редко. У каждого человека есть болезненная тема. Или ситуация с кражами. Например, на стройке в большом количестве скапливаются остатки. По технологии их нужно вывезти. И начальник говорит работнику: «Хочешь — забери на дачу. Мне тогда не надо будет за вывоз мусора платить». Тот увез, а это товарно-материальные ценности. И у него спрашивают на полиграфе: «Вы присваивали себе товарно-материальные ценности?» Аплодисменты».
Зачитать и «разжевать»
Если по той или иной причине вам предстоит пройти через полиграф, специалисты дают несколько советов, как не стать жертвой непрофессионального «эксперта» с приборчиком и не вызвать ваш справедливый гнев.
Во-первых, делу — время. За полчаса такую процедуру не провести. При приеме на работу исследование с полиграфом длится не меньше 2,5–3 часов. Кроме того, никто не запрещает вам аккуратно поинтересоваться об опыте полиграфолога, что он заканчивал и как давно проходил курсы повышения квалификации.
«Тревожный звоночек» — если в течение трех лет человек не проходил курсы повышения квалификации, — объясняет Татьяна Алфеева. — Это означает, что ему неинтересна его профессия, он не хочет в ней развиваться. Это при том, что методики в детекции лжи постоянно совершенствуются и вносятся новые правила».
Хамы, грубияны, взгляд исподлобья — тоже могут повлиять на результат. Полиграфолог должен располагать к себе.
«На любую реакцию «ложь обнаружена» полиграфолог обязан спросить, чем могла быть вызвана такая реакция, — поясняет полиграфолог. — Все вопросы должны быть не только зачитаны перед тестом, но и объяснены. Когда задают вопрос об игровой зависимости, нужно четко пояснять, что речь идет только об играх на деньги, игры онлайн не считаются, лотереи не считаются, ставки в спортзалах не считаются. Или спрашивают о злоупотреблении алкоголем, но не объясняют, что речь не идет о корпоративах, праздниках и отпуске. Необходимо «разжевывать», для того чтобы не зацепить ненужные реакции».
Правильно сформулированный вопрос, считает психолог Дмитрий Ковалевский, очень важная вещь, залог успеха. Иначе исследуемый будет отвечать так, как понимает.
«Вы опрашиваете кого-то о супружеской неверности, а у человека свое представление о границах верности-неверности и свое представление о том, что вообще считать изменой. Кто-то и долгий задержавшийся взгляд на ком-то посчитает изменой, а кто-то и дружеский секс не сочтет за таковую».
К слову, еще один пример в тему точности вопросов. Однажды женщина попросила протестировать супруга — тот часто угощал гостей в ресторанах, возил в сауны. Возник у супруги вопрос: а не изменяет ли благоверный с красотками из эскорт-служб? Муж уверял, что нет, и согласился на тест.
«И я вижу странную картину: на вопросы о девушках легкого поведения, любовницах и так далее реакции нет, а на вопрос о половых отношениях реагирует, — цитирует полиграфолога The Village.— Наконец спросил, были ли сексуальные связи с мужчиной — и вот оно. Мужчина видит, что тут задымилось всё. И он говорит: «Уважаемый, ну ты же видишь, что с проститутками я не развлекался, жене же это надо было знать? А про мужиков она не спрашивала, это к делу отношения не имеет». На том и разошлись: в заключении написали ответ на вопросы, интересовавшие супругу».