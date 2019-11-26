Как на подбор: в Магнитогорске девушке отказали в работе из-за «дефекта внешности»

В Магнитогорске агентство недвижимости отказало девушке в работе из-за «дефекта внешности». Когда она пришла на собеседование, представитель компании заявил, что не может предложить ей работу менеджера по продажам из-за внешнего вида, но до «устранения дефекта» девушка может работать в компании на другой должности. Особенность внешности Яны — не косметический дефект, а заболевание, которое пока не поддается лечению. Как российские компании отказывают людям в работе из-за внешности и можно ли призвать их к ответственности за дискриминацию — разбирались «Известия».

Важны формулировки

Недуг, из-за которого Яне отказали в работе, — ангиовенозная дисплазия, из-за нее верхняя губа девушки выглядит припухшей. О произошедшей ситуации рассказала ее мама психолог Евгения Лялина. По словам матери, особенности внешности девушку не тревожат, а семья ищет способы лечить это заболевание.

«Сама Яна совершенно спокойно относится к этому факту, и ее это не тревожит. Это не только косметический дефект, а заболевание, которое сложно лечится, но мы ищем способы решения этого вопроса . Для меня является абсолютным шоком тот факт, что человека могут не взять на работу из-за дефекта внешности. Важен не отказ, а формулировка », — написала в посте в социальной сети Евгения Лялина.

Позднее пост матери был удален, а компания «Рио-Люкс», в которую девушка приходила на собеседование, пригрозила судом за распространение недостоверной информации, порочащей честь организации. Одновременно с этим сотрудники компании принесли девушке извинения в комментариях и заявили, что младшую должность ей предложили из-за отсутствия опыта, а не внешних особенностей.

собеседование Фото: vk.com/Яна Тюменева

Тем не менее девушка выложила аудиосообщение, в котором, предположительно, сотрудница компании утверждает, что решение было связано с желанием «уберечь» девушку от насмешек и негатива со стороны клиентов. По утверждению представителя компании «Рио-Люкс», люди в Магнитогорске не способны адекватно реагировать на работников с особенностями во внешности. При этом в компании продолжили настаивать на том, что девушка может приступить к обязанностям помощника менеджера в любой момент.

«Возможно, у вас появится желание что-то скорректировать. Я понимаю, как вам дискомфортно. Понимаю вашу реакцию. Мне крайне неприятно это говорить, но реальность такова, что люди в Магнитогорске… Да, мы проталкиваем идеи о принятии себя, но до такой степени у нас это не распространено. Прошу еще раз меня простить. Подумайте», — ответила представитель фирмы в аудиосообщении.

Не говорят в лицо

Еще 10–15 лет назад подобные «прямолинейные» отказы были массовым явлением, но сейчас большинство работодателей мотивируют отказ более мягкими формулировками и доказать, что настоящей причиной стала «неподходящая» внешность, можно, только если есть письменные или записанные подтверждения таких слов, пояснила в беседе с «Известиями» директор института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

— Сейчас работодатели используют стандартные формулировки, чтобы не указывать «неподходящую внешность» в качестве причины отказа: либо просто говорят, что соискатель не подходит, либо — что вакансия была закрыта, потому что нашли более подходящего кандидата. В открытую называть в качестве причины дискриминационные характеристики — пол, возраст, внешность — крайне недальновидно. Хотя, объективно говоря, многие компании даже не в сфере услуг могут отказать из-за этого фактора, но в лицо такие вещи, как правило, не говорят, — отметила Митрофанова.

собеседование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Особенно часто подобные конфликты возникают в сфере услуг и при работе с клиентами в местах, где, по логике работодателя, сотрудник должен обладать привлекательной внешностью. Например, в сфере гостиничного бизнеса, ресторанном бизнесе и фитнес-клубах.

— Действительно, существует очень много видов работ, в которых еще в резюме требуется презентабельная внешность. Но указывать это в качестве обязательного критерия — дискриминационное требование, поэтому работодатели стали маскировать формулировки, добавляя слова «желательно, преимущественно», и прямым текстом не отказывают в приеме на работу, — добавила эксперт в сфере трудового права.

Инспекция или суд

Если же на руках у соискателя есть письменный отказ или аудиозапись, подтверждающая, что причиной, по которой ему не дали работу, стала его внешность, он вправе обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Причем в суде можно не только добиться штрафа для компании, но и получить компенсацию, которая в среднем составляет от 10 до 30 тыс. рублей.

— Каждый человек, столкнувшийся с немотивированным отказом, вправе потребовать от компании письменный отказ, который обязаны предоставить в течение семи дней. Проблема заключается в том, что даже если суд встанет на сторону потерпевшего, он не может заставить работодателя принять на работу человека после незаконного отказа. Максимум, на что можно рассчитывать, — компенсация морального вреда. И чем жестче формулировка отказа, тем больше ее размер, — подчеркнула Митрофанова.

Трудовая инспекция может привлечь работодателя к административной ответственности, но, кроме морального удовлетворения, соискатель ничего не получит. Подобные случаи не попадают под действие УК РФ, а вот отказ в приеме на работу из-за предпенсионного возраста соискателя, беременности или наличия детей в возрасте до трех лет — достаточное основание для возбуждения уголовной статьи, добавила эксперт по трудовому праву. За подобное правонарушение наказывают лишением дохода и обязательными работами до 240 часов.

собеседование Фото: Depositphotos

«Отказ из-за внешности не попадает под нарушение конституционных прав, поэтому скорее это может трактоваться как нарушение трудового законодательства и дискриминация, не связанная с деловыми характеристиками. Это административная ответственность со штрафами до 50 тыс. рублей. Оптимальный вариант, конечно же, обращение в суд или СМИ, потому что дискриминация — это антирепутационная история », — уточнила Митрофанова, добавив, что угрозы судиться за ущерб репутации компании — стандартное поведение в таких ситуациях. Но бояться встречного иска не стоит: когда человек защищает свои конституционные права, его нельзя обвинять в клевете. Исключения составляют лишь случаи намеренного оговора.

Как внешность влияет на работу

Поводом для отказа может послужить не только особенность внешности, но и лишний вес. В недавнем социологическом исследовании SuperJob, посвященном лояльности работодателей к соискателям с лишним весом, говорится, что большинство из них не обращают внимание на лишние килограммы у сотрудников. Порядка 19% опрошенных работодателей признали, что при прочих равных скорее предпочтут работника без лишнего веса, чем склонного к полноте.

При этом среди людей с лишним весом с такой дискриминацией сталкивались 32%. Чаще других опрошенных на предвзятость работодателей указывали люди старше 35 лет. При этом с отказами в работе из-за лишнего веса чаще сталкиваются люди, претендующие на средний уровень дохода. Люди, претендующие на руководящие должности, с дискриминацией такого рода практически не сталкиваются.

— Отказ по внешности при приеме на работу — это дискриминация. Доказать можно что угодно, если постараться. Но для этого придется собирать эти доказательства. Отказ должен быть официальным и в письменной форме. Устный отказ на собеседовании доказать будет сложно. Пожаловаться на работодателя можно, но смысл? Мы уберем информацию из вакансии. Но сути дела это не решит. Юридически заставить работодателя принять кого-то на работу мы не можем, у нас нет таких полномочий , — рассказала «Известиям» директор департамента по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова.

По ее словам, внешность при приеме на работу в общей массе значения не имеет и порядка 90% работодателей не ищут сотрудников, ориентируясь на внешние данные.

— Конечно, есть ряд вакансий, где привлекательная внешность поможет достижению профессиональных целей. Но иногда харизма, например, компенсирует внешнюю красоту. Индивидуальный подход к клиенту, умение помочь купить, а не навязчиво продавать и другие ваши сильные стороны докажут работодателю, что вы достигнете поставленных целей. Тогда это пожелание для работодателя перестанет играть существенную роль, — добавила Никифорова.

собеседование Фото: Depositphotos

На собеседовании оценивать будут не столько лицо и фигуру, сколько манеры и умение выглядеть аккуратно, считает HR-эксперт компании HeadHunter Елена Лондарь.

— Первое впечатление о вас появится у работодателя за первые 30 секунд вашего знакомства. Конечно, кандидата будут «провожать по уму». Но лучше с умом подойти к фотографии в резюме и своему внешнему виду на собеседовании, — отметила Лондарь.

По данным HeadHunter, 82% соискателей продумывают внешний вид перед первой встречей с работодателем. Еще до собеседования, по словам HR-специалиста, стоит выяснить, есть ли в компании дресс-код. Если работа предполагает присутствие в офисе, то лучше всего выглядеть аккуратно и не вызывающе. В деловой культуре есть устоявшаяся палитра цветов одежды, и чаще всего на собеседовании работодатели ожидают образа, соответствующего занимаемой должности.

Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter Мир не стоит на месте, и всё больше компаний поддерживают желание своих работников одеваться так, как комфортно им. Внешний вид играет большую роль, но не стоит идти против себя. Получив желаемую работу, вам придется ей соответствовать. Если в строгом костюме вы чувствуете себя некомфортно, ваш собеседник это заметит. Лучше выбрать внутреннюю и внешнюю гармонию.

Приятные внешние данные — очень субъективный момент, и то, что подходит для одного работодателя, может быть категорически отрицательным фактором для другого, отметил в беседе с «Известиями» категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

— В некоторых ситуациях существуют логически обоснованные ограничения. Например, есть ряд ограничений для женщин — сложно и опасно работать грузчиком в ночную смену, по возрасту — несовершеннолетним не стоит работать полный рабочий день или у иностранных граждан есть ограничения по допуску к работе, связанной с государственной тайной, — сказал Пучков, добавив, что компания следит за тем, чтобы в вакансиях не было требований, которые дискриминируют соискателей.