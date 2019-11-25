Гибкий ход: коворкингов в России станет вдвое больше

В течение пяти лет количество коворкингов в российских городах может увеличиться минимум в два раза — с 460 объектов до почти 1 тыс. Об этом свидетельствуют данные международных консалтинговых компаний, с которыми ознакомились «Известия». В стране быстро растет число фрилансеров и малых предпринимателей, им удобнее работать в коллективных офисах, уверены эксперты. Такими пространствами пользуются и крупные компании для размещения сотрудников, задействованных в разовых проектах. С другой стороны, в «гибких» офисах сложнее поддерживать корпоративную культуру, кроме того, арендаторы коворкингов опасаются киберугроз.

Бурный рост

Сейчас в Москве работает около 120 коворкингов, в Петербурге — примерно 40, в остальных российских городах — в общей сложности около 300. В течение пяти лет их общее количество может вырасти минимум в два раза, прогнозирует руководитель бизнес-направления гибких офисных решений, консультационных услуг и трансакций международной консалтинговой компании CBRE Татьяна Шараева.

Что касается сетевых коворкингов, в столице таких чуть больше 10, в регионах — всего пять, рассказал «Известиям» генеральный директор компании Names Антон Утехин.

Ожидается, что число коллективных офисов в Москве может удвоиться уже к концу 2020 года — со 114,2 тыс. кв. м до 300 тыс., добавили в компании Colliers International. По прогнозам замдиректора департамента управления активами Becar Asset Management Дарьи Каневой, в Петербурге развитие рынка коворкингов идет медленнее, поэтому в ближайшие годы их может стать больше на 30–50%.

Российский рынок пока не насыщен коворкингами. Например, в Москве их доля в общем объеме офисов составляет лишь около 1%, тогда как в столицах ведущих европейских стран — примерно 5% (в Лондоне — 5,1%, в Амстердаме — 5%), отмечают аналитики Colliers International.

Российский рынок по темпам развития отстает от мирового в среднем на пять лет. Доля «гибких» офисных пространств в мире приближается к 8%, а к 2030 году составит примерно 30%, считает управляющий директор Regus в России Ирина Баева.

По информации Global Coworking Survey, в мире в конце 2019 года будет работать примерно 22 тыс. коворкингов. В конце 2018 года было 19 тыс. объектов, то есть за год рынок вырос на 16%. При этом рост продолжится, спрогнозировал руководитель сети коворкингов GrowUp Константин Королёв.

«Шеринг» вместо офиса

По данным управляющего партнера Business Club (Capital Group) Мурада Дамирова, в настоящий момент спрос на коворкинги в Москве превышает предложение. Дело в том, что в России вслед за развитыми странами происходит смена ориентиров — акценты смещаются с владения имуществом и вещами на «шеринг» (совместное потребление), объясняет Татьяна Шараева. Люди предпочитают личным автомобилям такси и каршеринг, собственному жилью — арендное, а классическим офисам — места в коворкингах.

Как объяснили в Cushman & Wakefield, в числе основных преимуществ формата коллективных офисов — отсутствие необходимости тратить деньги на ремонт помещений, приобретать технику и мебель, оборудовать дополнительные рабочие места для новых сотрудников и содержать отдельные места для временных. Также удобно, что в коворкингах рабочие пространства можно арендовать на короткий срок. Организации, использующие коворкинги, отмечают сокращение трат на аренду более чем на 5%. Нередко возможностями коллективных офисов пользуются крупные организации для разовых проектов.

Коворкинги — удобный формат и для фрилансеров, подчеркнула Татьяна Шараева. По ее данным, в Москве рабочее место в таком офисе стоит в среднем 14–30 тыс. рублей в месяц.

— В эту стоимость входят рабочее место, мебель, ремонт, интернет, вся необходимая оргтехника, канцелярские принадлежности и даже чай с кофе. В среднем цена рабочего места в день эквивалентна двум чашкам кофе в хорошей кофейне, — сказала Татьяна Шараева.

Однако, несмотря на позитивное отношение к коворкингам, руководители компаний отмечают и трудности, связанные с форматом. В частности, речь идет о том, что в «гибких» офисах сложнее поддерживать корпоративную культуру и сплоченность коллектива, рассказали в Cushman & Wakefield. Также арендаторы коворкингов опасаются киберугроз.

В России коворкингами всё чаще интересуются финансовые и IT-компании, творческие агентства, иностранные организации. Также в последнее время коллективные офисы стали снимать госструктуры, добавила Ирина Баева.

По мнению Антона Утехина, особенно хорошие перспективы для дальнейшего развития есть у тех коворкингов, которые будут создавать больше дополнительных возможностей для арендаторов. Например, организовывать лекции, тренинги и другие мероприятия, площадки для пресс-конференций, предоставлять услуги бухгалтера, секретаря, юриста и другие.

Ранее «Известия» писали, что объем предложения на рынке коммерческой недвижимости в 2018 году в целом по России вырос на 17%, тогда как спрос и цены, наоборот, упали на 6%. Сильнее всего подешевели офисы, в среднем на 26%. Гостиницы — на 3%, склады — на 11%, торговые площади — на 14%. Несмотря на падение показателей, коммерческая недвижимость в России остается привлекательным бизнесом. По данным Cushman & Wakefield, доходность этого сегмента в нашей стране составляет около 10%, тогда как в Западной Европе она редко превышает 4%.