В офисах предлагают создавать детские комнаты

Для россиянок планируют создать возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании организации. Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею, такой пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография». В бизнес-сообществе считают, что на открытие детских комнат логично предоставить субсидии. При этом важно, чтобы помещения соответствовали требованиям СанПиН, отмечают эксперты.

Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года. Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...». Документ, с которым ознакомились «Известия», вместе с другими предложениями по нацпроекту «Демография» был направлен в регионы за подписью министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

В числе исполнителей по пункту, связанному с детскими комнатами на территории работодателей, указаны Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и НП «Опора России». В документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной. Но она может способствовать повышению занятости женщин, следует из плана министерства. По нему к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников. На 31 декабря прошлого года этот показатель составлял 65,8%.

В пресс-службе Минтруда оперативно не смогли предоставить комментарии о порядке реализации инициативы.

Речь идет об организации детских комнат внутри офисных помещений, рассказала «Известиям» председатель комитета по социальному развитию и трудовым отношениям «Опоры России» Наталья Ушакова. Логично предоставить работодателям субсидии на организацию подобных помещений, отметила она. Наиболее востребованы могут быть комнаты, которые будут принимать малышей на срок до четырех часов, так как многие женщины с детьми работают неполный день, полагает эксперт.

Наталья Ушакова надеется, что открыть детские комнаты смогут государственные учреждения, где, как правило, трудится больше 100 человек, а также крупные компании с большими офисами и торговыми площадями. Предприниматели могут арендовать помещения в торговых и деловых центрах, подобные детские комнаты могут создаваться в том числе при медицинских учреждениях и школах, добавила эксперт.

В других организациях, указанных в плане Минтруда, оперативно не ответили на запрос «Известий».

Организовать детскую комнату, которая бы соответствовала всем санитарным нормам и регламентам, можно только на этапе создания инфраструктуры предприятия, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Намного эффективнее было бы компенсировать родителям затраты на частный детский сад в том случае, если в муниципальном им места не хватило, либо обязать градообразующие предприятия содержать стационарные детсады.

Если речь идет о группах по присмотру и уходу за детьми без образовательной деятельности, то организаторы таких групп смогут избежать лицензирования на этот вид услуг. Однако создать детям до трех лет условия, соответствующие всем СанПиН, на протяжении целого рабочего дня в офисных помещениях невозможно, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Чаще всего такие группы создаются в отелях и торговых центрах и принимают детей на 2–4 часа. Вряд ли эта мера поможет в условиях полного рабочего дня, отметила она.

Ранее «Известия» писали о планах Минтруда ликвидировать очереди в ясли в том числе за счет обучения нянь и создания семейных детсадов. Для этого ведомство планирует обучить к концу 2024 года 150 тыс. нянь. Также согласно президентскому поручению к 2021 году должен быть полностью ликвидирован дефицит мест в яслях. По тому же плану около 9 тыс. женщин должны получить гранты на создание групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Общая сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года может составить 5,8 млрд и 2,5 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно. Эти деньги пойдут в том числе на оформление документов и оборудование помещений.