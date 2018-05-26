На все пуговицы

Работодатели более 60% россиян не требуют следовать дресс-коду. Жители России недолюбливают подобные ограничения, признает психолог. Однако они недооценивают то, какое впечатление может произвести правильно подобранный костюм. Особенно это касается тех, кто мечтает стать топ-менеджером крупной корпорации. Почему дресс-код встречается всё реже, сотрудники каких компаний ходят только в черном (нет, это не похоронное бюро) и как следует одеваться учителям, читайте в материале портала iz.ru.

В чем придется

61% россиян могут не думать о дресс-коде, собираясь на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob.ru. Вторая часть респондентов, 39% от числа опрошенных, соблюдают определенный стиль в одежде. Поблажку 8% участникам исследования делают в летний период: в жару, особенно если в офисе нет кондиционера, надевать на себя строгий закрытый костюм проблематично. 38% респондентов повезло меньше — жаркий сезон не отменяет правил. Еще 6% признались, что открыто нарушают порядок.

Пять лет назад, по подсчетам службы исследований портала HeadHunter, строгий дресс-код прописали 8% работодателей. Почти половина — 44% — хотят видеть своих сотрудников в одежде делового стиля, хоть и не ограничивают их одними костюмами. 48% работодателей просят лишь об одном: отказе от вульгарной вызывающей одежды — коротких шорт, мини-юбок, глубокого декольте и шлепанцев.

В исследовании отмечалось, что для большинства компаний дресс-код — вопрос имиджа. Впрочем, правила в выборе одежды могут быть обусловлены необходимостью удовлетворять запросам клиентов — это в первую очередь банковская сфера. «20% представителей компаний объясняют вводимые ограничения стремлением сплотить коллектив и укрепить корпоративных дух, а 19% опрошенных утверждают, что таким способом они способствуют созданию комфортной атмосферы в команде», — говорится в материалах исследования.

«Жесткий дресс-код остался только в государственных структурах. В банковских мы его видим всё меньше и меньше», — рассказала в беседе с порталом iz.ru гендиректор консалтинговой компании «Талент Кью Про» Елена Кадырова. По ее наблюдением, консультанты возглавляемой ею компании зачастую выглядят намного строже клиентов, хотя в большинстве случаев могут позволить себе одеваться в стиле casual.

Костюм как оружие

Требование к дресс-коду чаще всего значится в вакансиях для офис-менеджеров, секретарей или администраторов. Причем в последнем случае речь идет чаще всего о брендовой форме компании. В костюм требуют облачаться кандидатов на место персонального водителя бизнес-класса. «Дресс код: темный костюм, пиджак, галстук», — прописано в объявлении.

От консьержа в холле элитного дома требуют соблюдения дресс-кода в виде «белой рубашки, черных брюк». К ведущему специалисту по аналитике в правительстве Москвы требования по дресс-коду расписали не так жестко, ограничившись пометкой «деловой стиль».

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Приучать себя к дресс-коду нужно в первую очередь тем, кто в будущем мечтает занять высокую позицию в бизнес-структуре — например, стать топ-менеджером, говорит психолог, имиджмейкер Мария Красильникова. «Такому человеку нужно придерживаться дресс-кода уже при устройстве на работу», — отметила специалист в беседе с порталом iz.ru. По ее словам, одежда напрямую отражает характер человека, отсюда и связь: «Если человек не привык к дисциплине, не может соблюдать определенные правила, то, скорее всего, ему не достичь каких-то высот».

Строгий дресс-код не только дисциплинирует человека, но и меняет его образ в глазах окружающих. В 2014 году ученые Йельского университета в рамках исследования разделили почти 130 человек на три группы. Участников первой одели в деловые костюмы, вторых оставили в их собственной одежде, а третьим выдали спортивные футболки и треники. У всех была одна задача: наиболее выгодно провернуть сделку по покупке фабрики. Лучшего результата добились люди в костюмах — они не позволили отступить от стартовой цены больше, чем на $830 тыс. Эксперимент подтверждает, что статусная одежда дает окружающим понять, что вы успешны и уверены в себе. А соответствующее восприятие со стороны других людей только усиливает это ощущение.

Однако строгий костюм хорош не для всех. Если бы участникам эксперимента нужно было продать картину, то сработал бы совсем другой образ, подтверждающий звание «творческого человека», признают опрошенные эксперты. На том же Superjob.ru, который подсчитал следующих дресс-коду россиян, отсутствие правил в выборе одежды прописано в вакансиях для художников и дизайнеров. Гендиректор «Талент Кью Про» Елена Кадырова добавляет, что дресс-код также напрочь отсутствует в IT-компаниях. И вряд ли кто-то попробует их заставить, учитывая, что программисты сейчас — самые востребованные специалисты на российском рынке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Прикройся и убавь яркость

Для брендовых компаний дресс-код может стать способом лишний раз выразить свой стиль. Елена Кадырова рассказывает, что столкнулась с таким при работе с известной международной косметической компанией. «У них требование такое — всё должно быть в черном цвете. Ты можешь быть в чем угодно, главное, чтобы эти вещи были черного цвета, — объясняет собеседница портала. — Девушки при этом самовыражаются всеми способами: разные стили, платья с разрезами, игра с аксессуарами». В компании впоследствии признались, что сделали выбор в пользу внешних консультантов, ориентируясь в том числе на их стиль. А те пришли на встречу в деловых костюмах, хоть и не черного цвета.

Сотрудница известной сети магазинов профессиональной косметики рассказывает, что к их сотрудницам то же требование — приходите на работу в чем угодно, лишь бы черного цвета. Такой дресс-код, по ее словам, имеет практическое значение: при таком наряде наиболее выигрышно выглядит макияж самих продавцов, а это лучшая реклама товара.

Выбор рабочей одежды может и должен быть обусловлен поставленными задачами. «Если человек идет на серьезные переговоры в темном строгом пиджаке, он уже себя защищает. Особенно это касается женщин, — считает гендиректор ООО «Талент Кью Про». — В этом преимущество дресс-кода для переговорных позиций».

С творческими профессиями логика другая. «Если дизайнер интерьера работает с цветом, то будет странно, если он будет одет во всё черное, — говорит психолог, имиджмейкер Мария Красильникова. — Клиент попросту не сможет понять по его виду, какие интерьеры он может создавать». Если речь идет о банковском сотруднике, то его стиль должен быть лаконичным и строгим.

Минималистического стиля стоит придерживаться и госслужащим, считает имидж-консультант, преподаватель Европейской академии имиджа Вера Коршунова. Это лаконичные формы, простые линии в одежде, не подразумевающие асимметрии, никакой многослойности. «Чиновники не должны показывать свою яркую индивидуальность, не в этом их задача», — сказала Коршунова в беседе с порталом iz.ru.

А вот сотрудники бюджетной сферы могут позволить себе больше свободы. «Дистанция между клиентом и представителем социальной сферы должна быть меньше. Задача работников социальной сферы — как раз должны быть ближе к людям», — объясняет имидж-консультант. Они могут позволить себе более яркую одежду, в том числе с разнообразными принтами, необычные аксессуары. «Но всё же это должна быть достаточно закрытая одежда — никаких декольте, коротких юбок, голых плечей, например. Это всё же не та сфера, где вы должны подчеркивать свою индивидуальность», — подчеркивает собеседница портала.

Зачастую излишне свободную одежду позволяют себе те же учителя. В 2013 году этим вопросом пытались заняться в Госдуме — группа парламентариев обещала разработать «Кодекс школьной чести», в котором среди прочего должны были прописать дресс-код для преподавателей. Инициативу, однако, раскритиковали в профессиональном сообществе, никакого развития она не получила.

Есть над чем работать

Среди россиян культура дресс-кода, умения подбирать одежду в соответствии с временем и местом пока не прижилась, признает Вера Коршунова. «Дресс-код понятен тем людям, которые работают в крупных компаниях с иностранными инвестициями, в транснациональных корпорациях. В основном это касается жителей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — говорит специалист. По ее словам, очень часто к стилистам обращаются люди, которые переезжают работать в столицу из других регионов — они попросту не знают, как одеться в офис, куда их пригласили.

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Имидж-консультант советует при строгом дресс-коде руководствоваться двумя характеристиками при выборе одежды. «Чем строже дресс-код, чем меньше мы можем позволить себе аксессуаров, цветовых сочетаний, тем большее внимания мы уделяем силуэту, то есть крою костюма», — советует специалист. Второй фактор — это качество одежды. Если правила не очень строгие, то возможностей выразиться намного больше — достаточно уже свободы в выборе цвета. «Сочетая строгий темно-синий костюм, например, с блузой фиолетового или лилового цвета, вы будете показывать, что вы а) в тренде; б) умеете работать с цветом», — приводит пример Коршунова.

Ее мнение разделяет и психолог Мария Красильникова: у россиян в большинстве своем нет элементарного понимания, как в рамках дресс-кода правильно подбирать вещи. В целом подобные ограничения им не по нраву. «Конечно, дресс-код мало кто любит, потому что он предполагает ограничение телесной свободы. <...> У нас люди свободолюбивые, не очень любят какие-то жесткие правила, потому что долго в них жили», — считает собеседница портала. Однако в дресс-коде есть как минимум один плюс для самих же сотрудников — строгость в выборе одежды помогает внутренне собраться и эффективнее работать, резюмировала специалист.