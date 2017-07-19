Девушку в Саудовской Аравии арестовали после того, как она снялась в вирусном видео с непокрытой головой, в топе и мини-юбке. Об этом сообщает Independent.

Видеоролик, опубликованный в приложении SnapChat, быстро распространился в сети и вызывал неоднозначную реакцию пользователей. Одни поддержали девушку за храбрость, другие требовали ареста нарушительницы правил. На кадрах девушка прогуливается по территории древнего форта Ушайкир в одной из самых консервативных провинций страны — Найдж, сообщает «Ридус».

Задержание прошло в Эр-Рияде за ношение «нескромной одежды», которая противоречила строгому дресс-коду мусульманской страны. После задержания девушки сотрудники полиции передали дело прокурору. Какое наказание может грозить девушке, пока не известно.