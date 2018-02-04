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Аскольд Запашный не прошел фейсконтроль ресторана в Туле

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Артиста цирка Аскольда Запашного не пустили в ресторан в Туле, так как он не прошел фейсконтроль директора заведения.

Об этом Запашный сообщил на своей станице в Instagram. Артист выложил фото, на котором он стоит у входа в клуб-ресторан «Пряник».

«За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс- и дресс-контроль», — написал артист в подписи к фото.

«Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?» — добавил он. 

Аскольд Запашный — народный артист РФ. Он выступает в жанре дрессировки хищных животных.

В 2011 году артист и его брат Эдгард Запашный были внесены в Книгу рекордов Гиннеса за выполнение сложного трюка.

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