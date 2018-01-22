«Ввели такие новации, как солярий для лошадей»

Один из крупнейших цирков страны — Большой московский цирк на проспекте Вернадского — из федерального управления перешел в ведение столицы. О том, какие перспективы открываются в связи с этим, корреспонденту «Известий» рассказал его директор, народный артист России Эдгард Запашный.

— Поставлю вопрос прямо. Что лучше для цирка — федеральное ведение или городское?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Цирк как стоял, так и будет стоять, и зрителю по большому счету всё равно, в какой он принадлежности — городской или федеральной. Люди в этом не хотят разбираться, им неинтересно. Наш переход прежде всего связан с тем, что Министерство культуры получило поручение Владимира Путина, согласно которому цирку нужно уделить внимание и выделить серьезные средства для капитального ремонта. Но цирк — московский, и мэрия Москвы заинтересована в том, чтобы его имидж оставался положительным, также ярко продолжал работать на продвижение бренда Москвы.

cirkus1 Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный на пресс-конференции, посвященной Всемирному фестивалю циркового искусства «Идол» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов

— Большие средства?

— Сумма варьируется от 4 до 11 млрд рублей. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем точно знать, сколько цирку необходимо, пока никто расчетами плотно не занимался. К примеру, изучением фундамента, инженерии, всех коммуникаций — это всё отдельная строка расходов. Создание генерального плана реконструкции — тоже очень большие деньги. Я пока не готов комментировать цифры, они внушительные, хотя и не идут в сравнение с затратами на реконструкцию Большого театра.

— Ленину приписывают фразу: «Важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк». Сегодня цирк так же важен и актуален, как 100 лет назад?

— Я могу говорить всё что угодно, и это будет расцениваться как слова заинтересованного человека. Но вы сами можете посмотреть на нашу заполняемость, причем билеты всегда раскупаются молниеносно. На 50 представлений вперед, как правило, зал продан. Народ голосует рублем, это во все времена был самый эффективный показатель, и это говорит о том, что цирк и сегодня интересен, он не застывшая структура, идет в ногу со временем. Кстати, посещаемость цирка напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Если у людей появляются финансовые проблемы, то им уже, естественно, нет дела до развлечений, на первом месте стоит пропитание семьи. А сейчас мы наблюдаем некоторую стабильность в государстве. Люди уверены в завтрашнем дне. И, наверное, именно с этим связана высокая посещаемость цирка.

— Думаю, востребованность вашего цирка связана и с тем, что сюда приятно приходить.

— Согласен. Вот мы сейчас с вами сидим в новом кафе, и скажу откровенно: то, что представляло собой это помещение еще несколько лет назад, — стыд и позор. И подобных объектов было много. Они и сейчас еще остаются, цирку 46 лет, а полноценного капитального ремонта здесь ни разу не проводилось.

cirkus2 Эдгард Запашный во время репетиции в Большом московском цирке на проспекте Вернадского Фото: ТАСС/Маргарита Вовк

Мы привели в порядок помещения для животных, у нас новая конюшня. Ввели такие новации, как солярий для лошадей. Он компенсирует недостаток солнечного света и помогает поддерживать животных в здоровом состоянии. Полностью обновили гримерки. Навели порядок в зрительном зале, и у нас новое манежное оформление.

Если в цифрах, то мы в два половиной раза увеличили доход предприятия за счет оптимизации расходов, прибыль сильно возросла благодаря зарубежным гастролям, которые мы смогли наладить.

— Солярий для лошадей и другие вещи, улучшающие жизнь цирковых животных, вы делаете под давлением возросшего в обществе внимания к защите прав братьев наших меньших?

— Нет, нас никто не заставляет. И нет никакой «обязаловки». Есть огромное желание помочь нашим партнерам и практически нашим родственникам. Да-да, я имею в виду животных. Не секрет, что многие дрессировщики воспринимают своих зверей как членов семьи. И конечно, чем лучше условия мы создаем для животных, тем комфортнее и нам самим, людям, работающим в цирке. Чувствуешь себя спокойнее и увереннее на арене, когда видишь, что животные сытые и ухоженные.

— А может, просто изменились нормы их содержания?

— Вы знаете, содержание животных, на мой взгляд, очень трудновыполнимый норматив. На нас с вами, к примеру, согласно законодательству, положено по 18 кв. м жилой площади. Какое количество семей в России живет на этих положенных по закону метрах со своими детьми, да еще и с бабушками и дедушками? К сожалению, это реальность. А прописать квадратные метры для собаки, это, по сути, лишить квадратных метров семью, которая эту собаку содержит. А если в доме несколько собак или кошек? Скорее нужно создать такие условия, чтобы животное чувствовало себя физически комфортно.

Есть животные более подвижные, есть менее. К примеру, питон большую часть времени вообще спит, особенно после еды. И зачем ему 50 кв. м? Таких вопросов масса. Прежде всего свой вердикт должны выносить ветеринары, которые видят, в правильных ли условиях содержится животное. Можно и 100 м дать на каждую собаку, но если не будет общения с человеком или другой собакой — животному эти метры будут не в радость.

cirkus3 Эдгард Запашный во время генерального прогона новой цирковой программы братьев Запашных «Эмоци и...» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Вы работаете с тиграми, они относятся к категории трудно дрессируемых животных. А есть еще звери, которые практически не поддаются дрессировке, например, белые медведи. Вам не хотелось бы разрушить стереотип и поработать с ними?

— Это всё мифы, трудно дрессируемые животные — не те, которых вы назвали. На сегодняшний день дрессировке не поддаются гориллы — опасные, очень умные, быстрые и сильные человекообразные обезьяны с громадными физическими возможностями. Самец может весить до 300 кг и своими руками легко оторвет человеку голову. Поэтому нужна суперклетка и суперзащита для дрессировщика. Большая редкость увидеть в качестве цирковых животных носорогов, зубров, бизонов. Белые медведи, кстати, также большая редкость, поскольку в большинстве северных стран введены жесткие ограничения на их поимку. На сегодняшний день во всем мире осталось лишь четыре цирковых белых медведя. И все они находятся в России. Хотя в Канаде, например, на этих медведей разрешена охота. Вот такой парадокс.

— Дрессировка тигров накладывает отпечаток на характер человека?

— Мне трудно это комментировать. Я родился в цирке, живу в цирке, потомок династии… А дрессировщики бывают разными. Вот сейчас прозвенел третий звонок, и у нас будет номер с хищными животными, где в качестве дрессировщика выступает Андрей Широкалов. Раньше он был экономистом, работал на руководящих позициях в крупном банке и к цирку не имел никакого отношения. Как показывает практика, с животными может работать даже банковский сотрудник, если у него есть любовь к ним, большой талант, трудолюбие, целеустремленность и адекватность.