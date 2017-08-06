Нескольких сотрудников СМИ в российской делегации не допустили в пресс-центр для освещения мероприятий по линии АСЕАН. Это произошло из-за несоблюдения дресс-кода, информирует ТАСС.

Организаторы мероприятия сообщили, что не смогут пропустить журналистов, одетых в джинсы.

В итоге нескольким представителям СМИ пришлось возвращаться в гостиницу и переодеваться. Другие поехали за подходящей одеждой в ближайшие магазины.

Напомним, накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в столицу Филиппин. Он примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ван И.