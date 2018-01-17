Надевшего восемь брюк и десять рубашек британца не пустили на самолет

Британца Райана Карея Вильямса не допустили на борт самолета British Airways в аэропорту Рейкьявика из-за слишком большого количества одежды, которая была на нем.

Пассажир надел восемь пар брюк и десять рубашек, чтобы избежать уплаты за перевозку сверхнормативного багажа.

Сотрудники стойки регистрации отказали Вильямсу в выдаче посадочного талона, передает iceland monitor.

Как отмечает портал, на следующий день мужчина попытался улететь из Рейкьявика рейсом easyJet, но перевозчик отказал пассажиру из-за инцидента с одеждой.

British Airways и easyJet вернули Вильямсу деньги за несостоявшиеся поездки. Покинуть Исландию ему в результате удалось на самолете авиакомпании Norwegian.