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Надевшего восемь брюк и десять рубашек британца не пустили на самолет

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Фото: Depositphotos.com/ShmelevaNatalie
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Британца Райана Карея Вильямса не допустили на борт самолета British Airways в аэропорту Рейкьявика из-за слишком большого количества одежды, которая была на нем. 

Пассажир надел восемь пар брюк и десять рубашек, чтобы избежать уплаты за перевозку сверхнормативного багажа. 

Сотрудники стойки регистрации отказали Вильямсу в выдаче посадочного талона, передает iceland monitor

Как отмечает портал, на следующий день мужчина попытался улететь из Рейкьявика рейсом easyJet, но перевозчик отказал пассажиру из-за инцидента с одеждой.

British Airways и easyJet вернули Вильямсу деньги за несостоявшиеся поездки. Покинуть Исландию ему в результате удалось на самолете авиакомпании Norwegian.

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