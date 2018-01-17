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Авиакомпания «Россия» назвала причину задержки рейса из Мексики

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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К задержке самолета авиакомпании «Россия» из мексиканского курорта Канкун в Москву привела депортация из страны четырех граждан Армении, заявил в среду официальный представитель российского авиаперевозчика Сергей Стариков.

Стариков опроверг распространенную в СМИ информацию о долгах авиакомпании перед аэропортом. «Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянки воздушных судов или по иным платежам. Изначально чартерный рейс должен был вылететь на самолете Boeing 747 по расписанию в 18:10 по московскому времени 16 января», — уточнил он.

По словам официального представителя «России», «неожиданное требование иммиграционного контроля мексиканских соединенных штатов» депортировать четырех граждан Армении на рейсе авиакомпании послужило причиной задержки вылета.

«Ожидание пассажиров продлилось четыре часа, и самолет готов был вылететь после 22:00 16 января. С 22:15 до 0:25 по мск самолет ожидал разрешения на вылет, которое мексиканские авиационные власти не предоставили»,  — объяснил Стариков.

Он добавил, что, согласно российскому законодательству, вылет был перенес на 17 января. Самолет сможет вылететь не ранее 20:00 по мск, когда у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день.

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