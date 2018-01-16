Минтранс назвал сроки восстановления авиасообщения с Каиром

Первые авиарейсы между Москвой и Каиром ожидаются в середине февраля, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Обмен документацией уже идет как со стороны «Аэрофлота», так и со стороны египетской компании EgyptAir» — уточнил министр.

Он добавил, что пока только эти две компании работают над возобновлением регулярных полетов, но Россия и Египет готовы к инициативному участию других перевозчиков, сообщает «РИА Новости».

Напомним, полеты из России в Египет запретили после теракта в самолете российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. 2 января 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом снял этот запрет.

Как писал iz.ru, ранее сообщалось о начале регулярных полетов в Каир с 1 февраля. Основной перевозчик — компания «Аэрофлот» — как реальный срок называла конец этого месяца. Со своей стороны Египет еще не сформировал график полетов из Москвы.