Копать будем здесь: как заставить школьника вырастить себе обед

Пришкольные территории сегодня выглядят достаточно уныло — в лучшем случае там разбито несколько клумб и оборудована спортивная площадка. Лишь в некоторых сельских школах сохранилась традиция сажать огороды, разводить сады и проводить там занятия. Министр просвещения Ольга Васильева не раз призывала возродить работу на пришкольных участках , которая раньше была обязательной не только на селе, но и в городе. Как разнообразить и удешевить школьное питание, приучить поколение потребителей к работе на земле и отучить от фастфуда , а также нужно ли это делать — разбирались «Известия».

Всем винегрета!

Синее пюре, хлебная котлета и салат из вчерашних продуктов — такой натюрморт кого хочешь заставит повернуться в сторону фастфуда. В ивановских школах уверены, что улучшить качество питания в столовых можно не только за счет увеличения финансирования. Один из вариантов — удешевление и повышение качества обедов за счет овощей, фруктов, зелени и ягод, выращенных на пришкольных садово-огородных участках.

В Иванковской школе Фурмановского района такой участок был всегда , с момента открытия в начале 1980-х годов. Директор учебного заведения Галина Жаренова отмечает, что здесь всегда работали творческие и инициативные педагоги, которые бережно передавали школьное сельхознаследство из поколения в поколение.

На участке размером около гектара есть свой сад, питомник, овощной, цветочный, экспериментальный отделы. На грядках растут капуста, картошка, свекла и морковь, кабачки, лук и зелень, в теплице — огурцы и помидоры, в саду зреют ягоды и фрукты, в питомнике подрастают крошечные сосны, дубы, ели и ивы, на небольшом поле колосятся рожь и овес. Школьники учатся не только сажать растения и ухаживать за ними, но и ставят опыты, сравнивают сорта, наблюдают, делают выводы. Выращивание редких растений они называют своим хобби.

сад Фото: Depositphotos

— В прошлом году у нас цвел лен, и это было так красиво, — вспоминает ученица школы Екатерина Иванова и добавляет, что больше всего любит момент сбора урожая. — Это такое счастье, когда ты держишь в руках то, что выросло благодаря твоим заботам, на твоих глазах. Мы с ребятами собираем овощи и ягоды, но чаще всего это делают учителя. Работники столовой рассчитывают, сколько из собранного пойдет на обед сейчас, а что, после подготовки к хранению, будет убрано на зиму.

Когда завершается сбор овощей с огородов, в школах проходит Праздник урожая, или День осени. Молодой педагог Елена Махмуди рассказывает, что когда несколько лет назад пришла работать в Михалёвскую школу, была приятно удивлена необычной традицией — готовить праздничный винегрет из овощей, выращенных на приусадебном участке, которого хватает на всех гостей.

По словам директора школы, всё, что выросло на участке, идет в столовую, превращаясь в дополнительный витаминный стол. В основном это салаты, которые добавляются к обычному меню — борщам и рассольникам, картофельному пюре, соленьям, пирожкам с капустой, яблоками и ягодами, морсам, травяным чаям и компотам. Школьное питание тщательно продумывается заведующей школьной столовой совместно с врачами-диетологами, и в каждый из пяти учебных дней дети получают разные блюда и салаты.

Теплые уроки

— Мне запомнились уроки труда, где мы занимались выращиванием овощей и зелени, запомнились какой-то особенной теплотой, — рассказывает ивановский врач-психотерапевт Вера Мочалова про свои школьные годы. — Теперь, будучи психотерапевтом, я знаю о том, что подобные занятия помогают развить эмоционально-чувственную сферу, эмоциональный интеллект ребенка. Кроме того, наблюдение за ростом овощей успокаивает, благотворно влияет на психику. Малыш учится созидать, и это очень ценно.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе ивановской школы № 50 Анастасия Зенкова вспоминает, что раньше приучали к труду с самого детства — школьники пололи грядки, поливали цветы.

сад Фото: Depositphotos

— И это было здорово. Всего две недели практики, а ты столько всего умеешь , — говорит она. — Сегодня это актуально, в том числе и для нашей школы. На нашей территории очень много цветов, особенно роз, которые лично закупает и сажает директор школы. В основном за цветами ухаживают учителя, они же выращивают и рассаду, а с наступлением практики ребята поддерживают то, что создали учителя.

Педагог предлагает выделить места для родителей или закрепить их за определенными классами — так уже делают в некоторых городских школах.

— Это сплотит родителей и детей . Кроме того, с минимальными затратами можно было бы украсить территорию школ еще больше.

Обеды своими руками

Учебно-опытный участок при Ново-Леушинской школе Южского района существует со дня ее основания. Директор учебного заведения Ольга Морозова гордится, что, несмотря на сокращение количества учеников в школе, его удалось сохранить и овощи по-прежнему идут в столовую.

— Это наша добрая традиция, лицо сельской школы, наша гордость, — говорит она и добавляет, что ей становится очень грустно при виде бывших школьных огородов, которые зарастают бурьяном и становятся никому не нужными.

— Раньше, конечно, наш участок был больше, местный колхоз помогал нам с удобрениями и семенами, — вспоминает она. — Сегодня же всё ложится на школу и учителей. Но к счастью, большая часть родителей и сегодня относится с пониманием. Они согласны с нами, что дети должны понимать, откуда берутся овощи, а некоторые даже лучше едят, зная, что они сами их вырастили.

Занятия с учениками проходят в игровой форме и длятся около 20 минут. Содержание уроков зависит от времени года: весной это посадка семян, летом прополка грядок и полив растений, осенью — сбор урожая.

сад Фото: Depositphotos

Директор школы отмечает, что пользу такие занятия приносят огромную. С одной стороны, дети привыкают к труду, а с другой, это удешевляет обеды, так как многих овощей, выращенных своими руками, хватает почти на весь учебный год. Они хранятся в подвально-складских помещениях, которые были предусмотрены еще при строительстве зданий в советские годы.

Лопата — лучший стимул

Если в сельских школах огороды есть практически повсеместно, то в городских подобную практику только собираются возрождать. Стимулировать эту работу собираются в рамках ежегодного областного смотра-конкурса образовательных учреждений и учебно-опытных участков, который региональный департамент образования проводит на протяжении многих лет.

сад Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Однако список его участников с каждым годом становится всё короче, остаются, как правило, одни и те же — сельские школы. В качестве призов победителям вручают садовый инструмент, семена, удобрения. Таким образом организаторы надеются стимулировать работы на школьных огородах. Орудия труда, которые используют во многих учебных заведениях, сохранились там еще со времен открытия и служат уже не один десяток лет. Часто учителя приносят излишки семян или рассады из дома…

Витамины по справке

С инициативой вернуть пришкольные садово-огородные участки не раз выступал депутат Ивановской областной думы Игорь Светушков, призывавший перестать растить поколение потребителей и лентяев. Однако есть сложность: согласно нашему законодательству, чтобы овощи, выращенные на пришкольном участке, попали на стол к детям, нужно собрать массу справок. По мнению Светушкова, необходимо упростить и удешевить эту процедуру, а также разрешить школам принимать излишки овощей от частников.

Сегодня этот закон каждый обходит по-своему: кто-то предпочитает не связываться и закупать овощи у производителей со справками, кто-то делает к положенному обеду дополнительный витаминный стол.

сад Фото: Depositphotos

Вера Янкина, директор Озерновской школы, где сажают всё, что можно вырастить в местном климате, сетует на то, что у школы нет сертификата, разрешающего использовать выращенную продукцию в школьной столовой.

— Ягодами и овощами ребятишки угощаются под руководством учителей только во время трудового лагеря, вся остальная продукция идет в помощь ветеранам педагогического труда или семьям нуждающихся, — говорит она. — Конечно, было бы хорошо вернуть былую практику, когда обед стоил в два раза дешевле, потому что платили, к примеру, только за котлету, а пюре, салат и компот были приготовлены из всего своего, выращенного на пришкольном участке.

Фрукты и овощи каждый день

Поколение, пристрастившееся к фастфуду и выросшее на всем готовом, особенно в городах, не так-то просто заставить работать на школьных огородах и убедить в том, что свекольный салат с чесноком и зеленые щи полезнее гамбургера с газировкой.

— Основной вред для детей в том, что фастфуд содержит огромное количество соли , — говорит Диетолог Валентина Кучерова из Иваново она. — К примеру, два гамбургера, которые запросто уминают за раз подростки, содержит дневную норму соли. Такие блюда оказывают слишком большую нагрузку на почки. Нужно помнить, что для того, чтобы ребенок полноценно развивался, родителям стоит следить за его питанием, в том числе в школе при большой умственной нагрузке . Ведь, отдавая предпочтение натуральным продуктам, можно не беспокоиться о том, что у ребенка разовьется авитаминоз. Стоит помнить, что каждый день он должен есть фрукты и овощи.

сад Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Диетолог отмечает, что полноценное питание, дополненное продуктами, выращенными собственными руками, пойдет нынешним школьникам только на пользу.

— Занятия на свежем воздухе стимулируют аппетит, а некоторым даже помогают определиться со своей будущей профессией , — добавляет Кучерова. — Так было и с моей дочерью: ее настолько увлекли занятия с растениями, что она решила стать ландшафтным дизайнером.