Прохожие жестоко избили двух москвичей в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные жестоко избили 68-летнего пенсионера и 33-летнего мужчину. Об этом 3 марта сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 1 марта. В больницу с тяжелыми травмами привезли двоих мужчин. По словам старшего из пострадавших, на улице произошел конфликт, который закончился дракой.

Врачи диагностировали у пенсионера черепно-мозговую травму, а также многочисленные закрытые переломы позвоночника. У второго мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет «Федеральное агентство новостей».