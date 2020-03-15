Британские ритейлеры попросили покупателей не запасаться из-за коронавируса

В Великобритании крупные ритейлеры пытаются предотвратить хаос в своих магазинах, возникший из-за распространения коронавируса в стране. Как пишет в воскресенье, 15 марта, Daily Mail, покупатели на фоне пандемии начали закупаться впрок.

Так, сеть Sainsbury's отправила своим клиента письма по электронной почте в которых заверила граждан, что необходимых запасов продовольствия хватит для удовлетворения потребителей и в создании запасов нет необходимости.

Крупнейший британский ритейлер Tesco в борьбе с покупательским ажиотажем ввел ограничения на продажу антибактериальных средств, макаронных изделий, консервированных овощей, туалетной бумаги и салфеток. Всё это можно купить, но не более пяти упаковок за раз.

Аналогичные меры приняли и в супермаркетах сетей Sainsbury's и Waitrose. В свою очередь, магазины Boots ограничили продажу детского парацетамола Calpol. Его отпускают только по одному.

Для покупателей британских супермаркетов Morrisons решили ввести ограничения максимального размера при оформлении интернет-заказа на определенные товары, а самоизолирующиеся граждане должны сообщать об этом магазину заранее. Ритейлеры Asda и Aldi ограничили продажу чистящих и антибактериальных средств до двух и четырех в одни руки.

По данным издания, накануне во время массовых закупок британцев злоумышленник ограбил пожилого мужчину после того, как он сделал покупки в одном из супермаркетов на севере Лондона. У 56-летнего британца отняли туалетную бумагу, которую он приобрел с запасом.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019, в Великобритании составляет 1144. От заболевания в стране умер 21 человек.