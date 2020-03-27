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Еще один пациент с коронавирусом скончался в России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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За последние сутки еще один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в России. Об этом сообщили в оперативном штабе 27 марта.

«В Москве зафиксирован один летальный случай», — сказано в сообщении столичного оперштаба.

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Таким образом, число погибших от заболевания COVID-19 в РФ достигло трех человек. Ранее скончались двое пациентов в возрасте 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

Всего за последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 196 человек, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 1036. COVID-19 распространился на 58 российских регионов — заболевание впервые зафиксировали в Мордовии и Дагестане.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — объяснили в оперштабе.

С момента распространения коронавируса в России выздоровели 45 человек, в том числе семеро — за последние сутки. В частности, трое пациентов были выписаны из столичных больниц, их повторные анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Некоторым выздоровевшим следует продолжать наблюдаться у медиков.

В Москве большинство зараженных проходят лечение в стационарных условиях, некоторые помещены в так называемые медицинские обсерватории. По состоянию на 26 марта около ста заболевших лечились дома.

Ранее в этот день стало известно, что еще одно столичное медучреждение готово принимать пациентов с COVID-19. Так, в Московской больнице имени Филатова выделили 1,3 тыс. коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. До этого отделения для граждан с подозрением на коронавирус открылись в семи городских клинических больницах (ГКБ). Власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов.

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