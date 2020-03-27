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Еще одна больница в Москве приготовилась к приему пациентов с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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В Московской больнице имени Филатова для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 выделили 1,3 тыс. коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации, пациентов с подтвержденным диагнозом разместят отдельно от остальных. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по профилактике и борьбе с коронавирусом в пятницу, 27 марта.

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Отмечается, что в больнице есть 146 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила журналистам, что медучреждение перепрофилировало и подготовило к приему больных три корпуса, которые разделило на «грязные» и «чистые». По ее словам, клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него.

Ракова добавила, что персонал больницы прошел обучение по работе в условиях коронавируса. Пациентам окажут помощь более 500 специалистов.

В Москве пациентов с этим вирусом принимает в том числе медкомплекс в Коммунарке, инфекционная больница № 2. Кроме того, 26 марта группа компаний «Медси», принадлежащая АФК «Система», сообщила о перепрофилировании своего подмосковного стационара в Отрадном в инфекционную больницу для приема пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Также информация есть по хештегу #МыВместе.

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