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В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Челябинской области. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказала журналистам вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Один из числа контактных по итальянскому случаю и двое новых — это прибывшие из Турции и Вьетнама. География стран расширяется. Благо, что эти люди были выявлены по прилету. Они госпитализированы, контактов практически нет либо это только близкие, которые также находятся на карантине и под наблюдением», — приводит сайт BFM74 слова Гехт.

Результаты анализов подтвердила медицинская лаборатория в Новосибирской области. Сейчас шесть из девять новых зараженных находятся дома в самоизоляции. Тесты троих отправлены на дополнительную проверку.

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Таким образом, в Челябинской области с диагностированным заражением коронавируса или с подозрением на наличие данной инфекции — 20 человек.

21 марта был зафиксирован первый случай заражения в регионе. Мужчина вернулся из Испании и сделал тест на коронавирус, который выдал положительный результат.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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