Прямой эфир
Сюжет:

Еще трое пациентов с COVID-19 вылечились в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще трое человек, заразившихся коронавирусом, вылечены и выписаны из больницы в Москве. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Двоих выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке», — сказала она.

Чисто для здоровья: в России резко вырос спрос на домработниц
Изолировавшиеся граждане стали чаще вызывать домашний персонал

По ее словам, повторные анализы на коронавирус у выздоровевших показали отрицательный результат.

26 марта сообщалось, что от COVID-19 удалось вылечить 38 человек в России. Таким образом, число выздоровевших возросло до 40 пациентов, в том числе 18 — в столице. Они находятся в удовлетворительном состоянии, отметила Ракова.

«При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. В московских больницах созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения», — добавила заммэра.

Всего к четвергу в России было диагностировано 840 случаев заражения корнавирусной инфекцией, в том числе 546 — в Москве. Из них большая часть — около 400 — проходят лечение в стационарных условиях, 20 — в так называемых медицинских обсерваториях. Около ста пациентов лечатся дома.

1

Ранее двое пациентов в Москве скончались. Ими стали граждане 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор допустила продление учебного года в школах из-за коронавируса
В России спрос на туалетную бумагу вырос на 47%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020