Чисто для здоровья: в России резко вырос спрос на домработниц

По данным разных сервисов, в марте спрос на клининговые услуги увеличился на 20–39%. Также растут цены на услуги уборщиц и горничных. С одной стороны, соблюдать рекомендацию Роспотребнадзора по дезинфекции помещений для профилактики коронавируса — хорошо, говорят эпидемиологи. С другой — приглашать к себе домой человека без защитного костюма небезопасно.

По данным «Авито.Работы», с 1 по 22 марта число вакансий в категории «домашний персонал» выросло на 39% относительно того же периода годом ранее. Речь о клинерах, горничных и сиделках, пояснили в пресс-службе сервиса. Да и сами работники данной категории стали на 45% чаще размещать резюме. В среднем по стране на 25 марта зарплата домашних помощников составляла 59,8 тыс. рублей в месяц. Это гораздо больше, чем год назад, когда им готовы были платить 38,8 тыс. рублей.

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в компании «Яндекс.Услуги». На этой неделе спрос на услуги домработниц по сравнению с прошлой вырос на 20%, сообщили в пресс-службе сервиса.

— Мы, разумеется, рекомендуем исполнителям соблюдать все меры предосторожности. Приходить в бахилах, медицинской маске и перчатках, чаще мыть руки и пользоваться сантайзерами. По возможности, не находиться в одном помещении с заказчиком, например, во время уборки, — рассказали в «Яндекс.Услугах». — Все рекомендации мы собрали на специальной странице сервиса.

По данным YouDo, спрос на уборку в марте вырос на 30% по сравнению с предыдущими месяцами. Средний чек в категории «Уборка и помощь по хозяйству» на сервисе сейчас составляет 4 тыс. рублей. В службе говорят, что по сравнению с таким же периодом прошлого года он вырос незначительно — всего на несколько сотен рублей.

— Высокий спрос может быть связан с тем, что многие сейчас трудятся удаленно, из дома. В связи с карантином в учебных и дошкольных учреждениях людям также прибавилось бытовых забот. Родители стали больше времени проводить с детьми. В такие моменты хочется разгрузить себя от повседневных проблем, связанных с той же уборкой, поэтому пользователи активно заказывают клининговые услуги, — сообщили в пресс службе YouDo.

Сервис также советует и заказчикам, и исполнителям при встрече пользоваться масками, одноразовыми перчатками и антисептиками. Переводить оплату на карту, а не рассчитываться наличными.

Чтобы визит был абсолютно безопасным, клинеры или домработницы должны не только надеть маску и перчатки, но и одноразовый халат, бахилы, шапочку и защитные очки, утверждает врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

— В противном случае риск распространения вируса сохраняется, — сказал эксперт.

Впрочем, по ряду причин спрос на подобные услуги может упасть также резко, как и вырос, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. В частности, на фоне повышенного спроса услуги помощи по хозяйству могут стать значительно дороже и отпугнуть ряд потенциальных потребителей. Кроме того, вероятно возникновение дефицита клинеров.

— Сейчас политика противодействия инфекции сопряжена с максимальным закрытием границ. А многие из сотрудников бытовой сферы — граждане других государств. И часть из них сейчас уезжает домой, — пояснил эксперт.

Наконец, не исключено, что среди новых мер противодействия коронавирусу будет введено ограничение передвижений граждан внутри города. И это создаст проблемы с вызовом домашних помощников, заключил Александр Шатилов.

На изменение спроса на услуги клинера значительно повлияет и то, насколько компании или частные исполнители справятся с возросшим количеством заказов, добавил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

— Важно, как клиенты оценят новый опыт, устроит ли их качество работы, — пояснил он.

В случае если потребители останутся довольны, не исключено, что они станут чаще пользоваться услугами клининговых компаний и по окончании пандемии, предположил эксперт.

Отметим, что, помимо качественной уборки в рамках профилактики распространения патогена, Роспотребнадзор также рекомендует регулярно проветривать помещения. Считается, что стоячий воздух наиболее благоприятен для жизнедеятельности вирусов и бактерий.