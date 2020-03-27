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Число заразившихся коронавирусом в России перевалило за тысячу

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает оперативный штаб.

Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

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Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех. За сутки из больниц выписаны семеро, общее количество выздоровевших достигло 45.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России под наблюдением врачей в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 находятся 145,1 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

Для предотвращения распространения коронавируса Россия с 23 марта ограничила международное авиасообщение, а с 27 марта приостановлено выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных.

В российских регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей с целью обеспечения самоизоляции граждан. Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Руководителям компаний по возможности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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