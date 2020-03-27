Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

Социальная сеть Twitter удовлетворила требование Роскомнадзора и удалила фейки о введении в Москве комендантского часа из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщили «РИА Новости» в пятницу, 27 марта, в пресс-службе ведомства.

26 марта Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ направили требование администрации Twitter об удалении ложной информации. Речь шла о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», появившемся в Twitter накануне. Также в соцсети появилось сообщение, в котором говорится о «многочисленных жертвах коронавируса в России» с комментариями якобы экспертов, подтверждающих этот факт.

В тот же день Следственный комитет России создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом.

Меры по противодействию распространению на территории страны недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.