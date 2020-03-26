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Генпрокуратура России выявила фейки о коронавирусе в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Генеральная прокуратура России выявила недостоверную информацию о коронавирусе в таких социальных сетях, как Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

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Уточняется, что речь идет о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», появившемся в Twitter накануне. Также в той же соцсети появилось сообщение, в котором говорится о «многочисленных жертвах коронавируса в России» с комментариями якобы экспертов, подтверждающих этот факт.

Аналогичное сообщение было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Один из пользователей в сообществе «Лентач» говорил об «уничтожении человечества вирусом COVID-19». В Facebook была обнаружена не соответствующая действительности публикация, в которой рассказывается о «многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму».

«С учетом изложенного, на основании требований Федерального закона <...> Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требования о принятии мер по ограничению доступа к указанной информации в сети интернет, в том числе в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Следственный комитет России создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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