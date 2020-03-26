Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе

Роскомнадзор направил требование администрации социальной сети Twitter об удалении ложной информации о введении в Москве комендантского часа. Об этом сказано в сообщении на сайте службы в четверг, 26 марта.

Ранее в четверг ведомство получило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», размещенной в Twitter.

«Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации», — отметили в Роскомнадзоре. По данным службы, накануне социальная сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом.

Меры по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее в четверг Следственный комитет России создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом.

19 марта в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Днем ранее президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам об инфекции. Он отметил, что злоумышленники специально распространяют данные сведения, чтобы дискредитировать действия властей.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 488 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.