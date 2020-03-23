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Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта.

Песков подчеркнул, что объявленные Собяниным меры вступят в силу 26 марта. «Безусловно, все обязаны ей (установке от мэра Москвы. ― Ред.) придерживаться. Если не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении людей, которые связаны с руководством направлениями и т. д. Возможно, это будет касаться и администрации президента», ― заявил пресс-секретарь российского лидера во время общения с журналистами.

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На вопрос журналистов о том, планирует ли президент России Владимир Путин начать носить маску или самоизолироваться для примера остальным, Песков ответил, что глава государства в настоящий момент живет в своих резиденциях, а не в квартире в Москве, откуда он и работает.

«Что касается ношения маски. Там, где публичное мероприятие, мы обращаемся заранее к медикам, чтобы участники сдали тесты. Так было в Крыму. Думаю, мы так будем действовать и дальше», ― заверил пресс-секретарь президента.

Ранее 23 марта московские власти объявили, что все жители города старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а по возможности — уехать на дачу. Мэр Москвы Сергей Собянин также призвал молодых людей ограничить свое общение с пожилыми людьми, чтобы обезопасить их от возможного заражения.

Исключения будут сделаны для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometer на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.

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