СМИ сообщили о госпитализации лидера Rammstein с коронавирусом

Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает газета Bild в пятницу, 27 марта.

Издание Nordkurier, которое цитирует газету, отмечает, что после концерта в Москве 57-летний музыкант вернулся в немецкую столицу, где у него поднялась высокая температура. Сотрудники скорой помощи отвезли его в клинику, где Линдеманну сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным, также у вокалиста выявили пневмонию.

Сейчас больной чувствует себя лучше, опасности для его жизни нет.

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