Тилль Линдеманн появился на сцене в Москве в гигантском шаре

Группа Lindemann, в составе фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и шведского музыканта Петера Тэгтгрена (также является вокалистом индастриал-метал группы Pain), на концерте в Москве появились в пузыре, сообщает РЕН ТВ.

Артисты исполнили песни в гигантском светящемся шаре. Видео с выступления артистов было опубликовано в Сети.

Концерты прошли на стадионе «ВТБ-Арена» 15 марта. Музыканты решили дать сразу два выступления в один день в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении проведения мероприятий с участием более пяти тысяч человек.

В Москве музыканты представили свой второй альбом F&M. После выхода дебютного пластинки под название Skills In Pills, который поднялся на вершину немецкого LP-чарта, второй альбом F&M стал новой главой в истории проекта. В то время как Skills In Pills содержал тексты на английском языке, новый альбом представляет лирику на немецком в исполнении Тилля Линдеманна.

Отправной точкой для новых песен группы стало сотрудничество между Тиллем и Гамбургским театром «Талия» для современной адаптации сказки «Ганзель и Гретель», в которой затрагиваются темы страха, надежды, бедности, излишеств, людоедства и смерти.

Пять песен из пьесы дополняются шестью новыми композициями. Первый сингл Steh auf (Get Up), вышедший в середине сентября, представляет собой гимн, который сразу попал в десятку лучших в немецких музыкальных чартах. Клип на эту композицию был снят режиссером Зораном Бихачем в Казахстане.