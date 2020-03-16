Пекин с пониманием отнесся к ограничению на въезд туристов из КНР в РФ

Китайская сторона с пониманием отнеслась к противоэпидемическим мерам, принятым Россией, включая ограничения на въезд туристов из КНР. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он также выразил надежду, что меры против коронавируса будут соответствовать «духу китайско-российской дружбы и надлежащему уровню двусторонних межгосударственных отношений».

«Кроме того, одновременно с совместной борьбой с эпидемией обе стороны должны двигаться друг другу навстречу, извлекая потенциал и преимущества из сотрудничества, и, основываясь на принципе взаимовыгоды, повышать уровень делового взаимодействия», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что сейчас Китай добровольно делится своим опытом в клинической и профилактической сферах и по возможности оказывает материальную поддержку странам и регионам, где подтверждены случаи заражения COVID-19.

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