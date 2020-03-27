Глава минздрава Британии сообщил о заражении коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что его тест на коронавирсную инфекцию оказался положительным. Такое заявление чиновник сделал в пятницу, 27 марта, в своем Twitter.

По его словам, заболевание у него протекает с легкими симптомами. Министр продолжает работать из дома, где он самоизолировался.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в Twitter сообщил об обнаружении у него коронавируса.

23 марта Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

О появлении нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, стало известно в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию инфекции.

По данным Worldometer на 27 марта, в Великобритании заразились 11 658 человек, умерли 578. Всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.