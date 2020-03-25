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Принц Чарльз заразился коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool
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Наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Sky News со ссылкой на сообщение резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус.

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«У него легкие симптомы, но в целом он в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома», — говорится в сообщении.

Супруга Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями правительства и врачей принц и герцогиня самоизолировались дома в Шотландии.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 425 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились более 109 тыс. По состоянию на среду в Великобритании заражены более 8 тыс. человек, 422 человека умерли.

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