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Британские торговые сети ограничили максимальное число покупателей

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Фото: Global Look Press/Grant Falvey/Keystone Press Agency
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Торговые сети Великобритании ограничили максимальное число покупателей, которые могут находиться в магазинах одновременно, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом в четверг, 26 марта, пишет газета The Telegraph.

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В статье говорится, что одна из крупнейших розничных сетей Соединенного королевства Tesco издала руководство для менеджеров, в котором указано, что одновременно в небольших магазинах могут находиться максимум 10 человек, а в супермаркетах с большой площадью ― до 300 человек, передает ТАСС.

В то же время торговая сеть Waitrose разрешает одновременно находиться в помещении небольших магазинов только 25 покупателям, а в супермаркетах ― 75.

Пресс-секретарь сети Sainsbury's призвал всех покупателей держаться на расстоянии в два метра друг от друга, а также заявил о сокращении числа касс в супермаркетах, небольших магазинах и АЗС.

Ранее в этот день сообщалось, что число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465. Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 43 новые смерти, а количество зараженных увеличилось на 1452 человека, достигнув 9529.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 492 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 118 тыс.

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